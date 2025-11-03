Galletitas sin manteca ni azúcar: crocantes, fáciles y con solo 3 ingredientes naturales

Dentro de las recetas más elegidas, esta comida saludable sorprende por su textura, sus simples ingredientes y su gran aporte a la nutrición.

Las recetas más ricas mejoran la comida con pocos ingredientes y buena nutrición.

Las galletitas sin manteca ni azúcar se convirtieron en una de las recetas más virales entre quienes buscan opciones dulces, fáciles y saludables. Con una textura crocante y un sabor natural, son ideales para acompañar el mate o el café sin culpas, manteniendo el placer de disfrutar algo rico hecho en casa.

En un momento donde la comida casera y la nutrición equilibrada ganan terreno, esta propuesta con solo tres ingredientes naturales demuestra que la simpleza también puede ser deliciosa. No requieren batidora ni amasado largo, se preparan en minutos y son una gran alternativa para chicos y grandes, dentro de las recetas más saludables del momento.

image Ingredientes naturales y simples Para preparar estas galletitas vas a necesitar:

1 banana madura (actúa como endulzante natural y aglutinante)

1 taza de avena tradicional

2 cucharadas de cacao puro o chips de chocolate amargo image Estos ingredientes combinan lo mejor de la comida saludable con la nutrición práctica del día a día. La banana aporta potasio y dulzura natural, la avena suma fibra y saciedad, y el cacao agrega antioxidantes. El resultado es una receta completa, ideal para colaciones, desayunos o snacks energéticos.

Paso a paso fácil y rápido Pisá la banana en un bol hasta obtener un puré.

Agregá la avena y el cacao, y mezclá bien hasta integrar los ingredientes .

Formá pequeñas bolitas con la mezcla y aplastalas para dar forma de galletita.

Colocá en una placa con papel manteca y horneá a 180 °C durante 10-12 minutos.

Dejá enfriar antes de servir para que queden bien crocantes. Estas recetas son perfectas para sumar a una rutina de comida equilibrada. Su textura crujiente, el sabor intenso del cacao y la naturalidad de los ingredientes la convierten en una opción de nutrición moderna, simple y deliciosa. Preparalas una vez, y vas a querer repetirlas toda la semana.