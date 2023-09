Gabriela Trenchi habló sobre Anibal Lotocki: “Hay gente poderosa que lo está cubriendo”

La reconocida actriz Silvina Luna murió este jueves tras permanecer 80 días internada en el Hospital Italiano en Buenos Aires. A raíz de su muerte, Gabriela Trenchi, una de las denunciantes del cirujano Aníbal Lotocki expresó su temor ante la posibilidad de tener un destino similar al de la recordada ex participante de Gran Hermano.

Trenchi, enojada y conmovida por la partida de Luna, señaló quiénes serían los responsables de entorpecer la autopsia que podría arrojar luces sobre la muerte de Luna, mientras que denunció acciones intimidatorias en su contra.

Según expresó en diálogo con TN, la empresaria textil no dudó en ahondar sobre sus sospechas. “Hay gente poderosa que lo está cubriendo (a Lotocki)”, comentó la mujer y luego sugirió:”Jueces, juezas, gente importante que están detrás de todo esto”.

La víctima del médico denunció públicamente ser víctima de amedrentamiento.

Para profundizar más en sus sospechas, los periodistas le preguntaron a Trenchi si creía que entre las posibles identidades que protegerían a Lotocki, se encuentran algunos ex pacientes. La entrevistada no dudó en responder y dijo: “Por ahí fueron juezas operadas, amantes de jueces, mujeres de jueces y otros negociados, lavado de dinero, no sé”.

Además, la víctima del médico denunció públicamente ser víctima de amedrentamiento. De hecho, contó que horas antes de salir al aire, un hombre “de grandes proporciones” estuvo frente a su local de indumentaria durante 10 ó 15 minutos, mirándola a través de la vidriera de forma amenazante. La extraña situación la obligó a pedirle a una amiga que la acompañara. Trenchi explicó ante cámaras que nunca pasó por una situación similar.

Por otra parte, Gabriela contó que los lamentables casos de Silvina Luna y Mariano Caprarola dejaron fuertes secuelas en su cuadro psicológico, por lo que tuvo que recurrir a medicamentos para controlar sus estados de pánico.

Por otro lado, dijo que su estado de salud cada vez empeora más y desconoce si este deterioro alarmante podría convertirla en la próxima víctima fatal del siniestro cirujano.

La opinión de Anibal Lotocki, el médico de Silvina Luna, sobre la mala praxis

Tras la conmoción y el dolor que provocó la partida de Silvina Luna, fanáticos, amigos y familiares de la modelo pidieron justicia y mantienen firmemente que la actriz murió por mala praxis del Dr. Anibal Lotocki, quien la operó en el año 2011.

Lotocki compartió en su cuenta de Instagram un video en donde cuestionó la veracidad de las denuncias por mala praxis. Gentileza: La Nación.

Aunque el 17 de agosto el médico fue inhabilitado para ejercer la medicina, hace tan solo seis meses, en febrero de este año Lotocki había compartido su cuenta de Instagram un video en donde cuestionó la veracidad de las denuncias por mala praxis. “¿Es verdad que es difícil probar una mala praxis o hay un exagerado número de denuncias infundadas y por eso no se prueban?”, escribió en el pie del posteo.

En el video, habla relajadamente sobre uno de los casos que atraviesa al país hoy en día: la mala praxis y sus consecuencias en la salud que pueden hasta provocar la muerte.

Según su testimonio, le echó la culpa a los medios de comunicación por “repetir la frase aprendida” en vez de buscar información sobre el tema. “Tenemos la teoría de que existe una desorbitada cantidad de demandas médicas. Que la mayoría no tienen asidero, por lo que terminan con sentencia favorable. Pero bueno, vamos a deconstruir en este pequeño análisis esta repetida frase”, explicó.

