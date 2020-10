Fue encontrado en mal estado y ahora volvió al mar: el video de lobo marino que hizo llorar a todos

Este jueves y en las playas de San Clemente, un lobo marino de la especie de Dos pelos sudamericano (Arctocephalus australis) pudo regresar al mar, tras atravesar un período de un mes de rehabilitación.

Hace aproximadamente un mes, el animal había sido rescatado el pasado 8 de septiembre por el equipo de Guardavidas de Defensa Civil del municipio de Quilmes. A partir de ahí, la Red de Recate de Fauna Marina del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) coordinó su traslado hasta las instalaciones de la Fundación Mundo Marino.

Ignacio Peña, médico veterinario de la Fundación Mundo Marino, subrayó: “El lobo que fue rescatado en Quilmes ingresó con un cuadro de desnutrición moderada y anemia. En estos casos primero se los hidrata con agua y luego con una fórmula líquida de pescado licuado que contiene vitaminas y minerales que recuperan el peso normal”.

Por otro lado, el animal tenía, al momento del ingreso, una lesión interna en su ojo izquierdo. "Para descartar que tuviera alguna lesión externa en la córnea le realizamos un test de fluoresceína que es un reactivo que le colocamos en el globo ocular y que nos permite detectar si tiene algún tipo de úlcera corneal. Afortunadamente, no fue este el caso ", agregó Peña. En todos los casos, a los animales se les tomó una muestra de sangre al momento del ingreso y antes de obtener el alta médico veterinaria.

Sobre los motivos por los cuales aparecen estas especies de pinnípedos en causas de agua dulce, Sergio Rodríguez Heredia , biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, que describen: "No es para nada atípico que estos juveniles aparezcan en esas zonas . Por no ser adultos, ellos no tienen compromiso reproductivo, y su principal actividad es el forrajeo, es decir, la búsqueda de alimento. Por los estudios que hemos realizado de monitoreo satelital en esta especie en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, confirmamos que ellos eligen las aguas de la Bahía de Samborombón por la gran oferta de alimentos que les ofrece. Por eso, pueden aparecer en rías internas o en cursos de cuencas de ríos, como ocurrió hace pocos meses en el Río Gualeguaychú ".

En el caso de los otros lobos de Dos Pelos, también fueron rescatados durante el transcurso de septiembre, aunque en distintos puntos del Partido de la Costa. El primero, un macho juvenil, fue asistido el pasado 4 de septiembre en la playa a la altura del kilómetro 314 de la Ruta interbalnearia 11, entre San Clemente y Las Toninas.

Al día siguiente, una hembra juvenil fue rescatada en la localidad de Costa del Este. En ambos casos el equipo de Fundación Mundo Marino actuó luego de recibir una alerta a través del llamado de personas que se encontraron con los animales en el lugar. El último lobo marino, un macho juvenil rescatado el pasado 20 de septiembre, fue asistido en la zona de la Reserva de Objetivos Definidos Rincón de Ajo, en San Clemente, por la guardaparque Melina Lunardelli, dependiente del OPDS.