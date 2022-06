Floppy Tesouro deslumbró con sus poses en bikini desde el mar de Miami

Floppy Tesouro se tomó unas vacaciones de la vorágine argentina y se fue a Miami con una amiga para disfrutar de las playas paradisíacas. Como siempre que puede, la modelo compartió su look para sus followers, y ellos quedaron sin palabras al ver las sensuales curvas de Tesouro.

Desde Miami, compartió varias fotos y videos disfrutando del calor, la arena y el mar. Y una vez más, compartió algunas postales que dejaron sus curvas en el primer lugar de atención de sus fans.

En esta oportunidad, publicó fotos desde el mar de la Florida luciendo un bikini color marrón que destacó su figura. “Nunca borres la sonrisa de tu cara y serás invencible. Que ganas de más y ¿Uds. son fan del calor como yo?”, escribió junto a la publicación.

Floppy sabe como cautivar a sus fans como pocas

Floppy Tesouro posando desde las playas de Miami.

Floppy Tesouro contó que rechazó una oferta millonaria por “sexo”

En medio de sus vacaciones, la modelo charló con el empresario Mauro Stendel y contó que le ofrecieron una suma millonaria a cambio de sexo. “Fue un halago, pero no va conmigo”, explicó.

“Sabés que en Miami todo se sabe, y me contaron que rechazaste seis cifras para vender tu cuerpo, ¿es verdad?”, le preguntó Stendel. Ella no esquivó el tema y contestó:“Es un número que halaga, sinceramente, pero la verdad es que nunca quebré mis valores por más que era mucho dinero, y creo que cada uno es como es”.

“Yo respeto al resto y que cada uno haga lo que sienta, lo que quiera, lo que pueda, pero tengo la suerte de tener la carrera y la familia que quiero, y de haber logrado muchas cosas en mi vida en lo personal y lo laboral, entonces creo que todo eso vale mucho más”, enumeró.

Por otro lado, confesó que no se sintió ofendida por la persona que le realizó la oferta: “Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, yo le agradecí y dije ‘qué halago’, mil amores, pero no va conmigo; después fui a comer, terminé de cenar con amigos, nos divertimos y me fui al hotel a dormir tranquila y divina”.