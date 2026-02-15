Fin del misterio: la ciencia explica qué pasa si despertás a una persona sonámbula

Encontrarse con un familiar deambulando en plena noche genera temor, pero el mayor riesgo no es despertarlo, sino dejarlo a su suerte, según la ciencia . Aunque el mito popular dice que es peligroso interrumpir ese estado , los expertos aseguran que actuar a tiempo es la única forma de evitar caídas y lesiones físicas reales.

El sonambulismo es un trastorno del sueño que ocurre generalmente en niños y jóvenes durante las fases de sueño profundo. La persona puede sentarse erguida, hablar incoherencias o incluso caminar con los ojos abiertos, aunque mantiene una expresión facial ausente y no recordará nada al despertar.

A pesar de lo impactante que resulta la escena, la idea de que despertar a un sonámbulo puede causarle un "shock" o un daño cerebral es totalmente falsa . Lo que realmente debe preocuparnos es lo que puede suceder si esa persona continúa su marcha sin supervisión.

Contrario a la creencia popular , en muchos casos lo más recomendable es despertar, cuidadosamente, al sonámbulo . El verdadero peligro radica en que las personas en este estado se lesionan con facilidad al tropezar, perder el equilibrio o intentar salir de la casa.

Los expertos de MedlinePlus señalan que la confusión y desorientación al ser despertado es normal y dura apenas unos instantes. Sin embargo, el riesgo de una caída por las escaleras o un choque contra muebles filosos es una amenaza mucho más concreta y frecuente.

En algunos casos, despertar a la persona es incluso la mejor opción si esta se niega a regresar a la cama con una orientación suave. Ignorar el episodio por miedo al mito solo prolonga el tiempo de exposición a un accidente doméstico.

Guía de acción: cómo actuar sin generar pánico

Si te encontrás con un "paseante nocturno" en tu casa, lo primero es no entrar en pánico. Los profesionales recomiendan una serie de pasos prácticos para manejar la situación sin riesgos:

Guía suave: Limitate a acompañar a la persona de vuelta a la seguridad y comodidad de su cama sin movimientos bruscos.

Limitate a acompañar a la persona de vuelta a la seguridad y comodidad de su cama sin movimientos bruscos. Evitá gritar: Si decidís despertarlo porque hay un riesgo inminente, hacelo con suavidad. Los gritos pueden provocar una reacción agresiva o de sobresalto.

Si decidís despertarlo porque hay un riesgo inminente, hacelo con suavidad. Los gritos pueden provocar una reacción agresiva o de sobresalto. No interactúes de más: Permanecé a su lado en silencio asegurando su seguridad, pero evitá discutir sobre el episodio en ese momento o al día siguiente. image

Cuándo el sonambulismo deja de ser "benigno"

Para la mayoría, estos eventos son fenómenos autolimitados que desaparecen con el tiempo y no requieren tratamiento específico. Sin embargo, la higiene del sueño es la primera medida preventiva: mantener horarios regulares y evitar la falta de descanso reduce la frecuencia de los episodios.

image

Debés consultar a un especialista si los episodios ocurren todas las noches, si el niño se ha lesionado o si el comportamiento es violento. En casos de larga evolución, técnicas como los "despertares programados" han demostrado eliminar el problema de raíz bajo supervisión pediátrica.

Recordá que tu prioridad es el entorno. Retirar objetos peligrosos del suelo y asegurar puertas y ventanas es la mejor medicina contra un trastorno que, aunque parezca de película, se resuelve con paciencia y sentido común.