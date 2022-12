Felicidad: un enfermero festejó junto a una paciente su última quimioterapia y el baile se hizo viral

Daniel Yolan ejerce como enfermero en la provincia de Buenos Aires. Tras acompañar por un año en su tratamiento a Milena, una nena de 6 años, ambos decidieron celebrar la su última sesión de quimioterapia con un emotivo baile. El video conmocionó a las redes y se viralizó rápidamente.

“Desde que nos vimos hubo una conexión especial entre nosotros” aseguró Yolan. En diálogo con el medio TN, el enfermero contó que atravesó “momentos muy duros junto a sus papás, pero la fuerza que le puso esta nena a todo merecía una celebración”.

Por ello, el enfermero auxiliar de Fundación Hospitalaria no dudó ni un segundo cuando su pequeña amiga le pidió grabar un video para Tiktok. ¿El motivo? La niña habría terminado su tratamiento contra el cáncer y, de esta forma, cumplía un año de transitar este camino junto a Daniel.

Hay quienes dicen que la vida es eso que pasa cuando estamos bailando, por ello es que tanto el enfermero como Milena quisieron culminar su visita con un alegre baile de celebración.

En el video, se puede ver a Daniel junto a la niña y su madre celebrando al son de la canción “La gran fiesta”, de Olga Tañón. La estrofa que eligieron para musicalizar su alegría, dice: “la vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos, en lo que me dio una sonrisa”.

Los protagonistas del video se mueven improvisadamente, dejándose llevar por la música y la emoción que los llena en ese momento. A Milena se la puede ver muy feliz, con una amplia sonrisa y mucha energía.

“Nunca había grabado un video para TikTok, pero ni bien me lo pidió le dije que sí. Fue un momento maravilloso que lo voy a guardar para siempre. Después de tanto tiempo juntos somos familia. Milena es una nena muy fuerte”, concluyó Yolan.

Por su parte, el enfermero ya se ganó un lugar especial en el hospital. De acuerdo con una entrevista que brindó al medio Infobae, las nenas y nenes que pasan por Fundación Hospitalaria “ya le pidieron a Daniel Yolan que baile con ellos cuando terminen sus quimios”.