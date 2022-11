Conmovedor: una madre perdonó a los asesinos de su hijo y les pidió que se reinserten en la sociedad

Corría el año 2019 y en San Francisco, Córdoba, se disputaba el campeonato interprovincial del fútbol. El 13 de julio de ese año, en las instalaciones del Club Milka jugaban el equipo local contra Los pibes de Las Palmeras pero lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en una batahola tanto entre los jugadores de ambos equipos como las hinchadas.

En los incidentes, Cristián Robledo (30) fue asesinado por cinco jóvenes, tres de ellos mayores y dos menores de edad. Pero lo más conmovedor de semejante historia es que ahora, casi tres años después, Rosa Gallegos, la madre de la víctima, perdonó a dos de los atacantes antes de que la Justicia los dejara en libertad.

Según lo relató La Voz, por el crimen fueron condenados a 12 años de prisión Maximiliano Manzanelli (36), Facundo León (21), Alejandro Cortez (25). B.P y A.P. –los menores al momento del crimen- fueron trasladados al Complejo La Esperanza por el proceso penal juvenil.

Ambos realizaron distintos cursos, incluso uno de ellos terminó la secundaria. En el último tiempo gozaron de salidas transitorias con estrictas condiciones que, según el Juzgado de Menores, cumplieron “muy bien”. Hoy tienen 20 y 21 años, por lo que a fines de agosto, en el marco de la audiencia de imposición de pena, el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione decidió dejar en libertad a los acusados sin imponerles pena alguna.

Una mujer perdonó a los asesinos de su hijo y les pidió que se reinserten en la sociedad. Foto La Voz.

En ese contexto fue que la mujer se enfrentó cara a cara con parte del grupo que acabó con la vida de su hijo y en medio de la audiencia les dirigió la palabra, lejos de sentimientos de odio o rencor. “Espero que se porten bien, que trabajen, que no se droguen, que sean buenas personas, que tengan buenos valores, que piensen en sus hijos, que como madre no hay dolor más grande que ver a tu hijo en un cajón; él se fue a divertir a un partido de fútbol y me lo mataron; que siempre piensen en su familia y en sus hijos; los perdono”, afirmó Rosa frente a los jóvenes.

Según recordó la madre a Arriba Argentinos, “Les hablé durante una hora, siempre los miré a los ojos. Al principio no me miraban. Se dieron cuenta de que les estaba hablando como una madre”. “Me pidieron disculpas por el dolor que estaba sufriendo. Les pasé mi dolor como si fuera la madre de ellos”, agregó.

Tras escuchar a Gallegos, el fiscal Bernardo Alberione no formuló acusación: “Dado lo largo de este proceso, centrándonos en los jóvenes, y en virtud de los fines del Derecho Penal Minoril, que busca la no punición de los jóvenes, y resocialización, es decir que puedan volver a integrarse a la sociedad, pero respetando la persona humana y los derechos de los demás, solicito la absolución de pena de los jóvenes, creo que es la opción que mejor se ajusta a este momento”, declaró.