Fátima Florez sorprendió con el motivo por el cual no sacó de sus personajes a Moria Casán

Fátima Florez dialogó en un programa de televisión y explicó por qué no eliminó de sus famosos personajes a Moria Casán en su obra tras el escándalo que se generó, según Ciudad magazine.

En Mshow, la humorista expresó: “A mí no me llegó nada, ninguna notificación, si lo decís por lo de Moria, es algo que se hizo muy mediático y se habló mucho”.

Fátima Florez

Por otra parte, Fátima completó sus dichos: “Pero creo que también ella es una mujer muy inteligente que sabe entrar y salir de su cuerpo mejor que nadie, lo que diga siempre va a tener repercusión”.

Además, la artista contó cómo se tomó el reclamo de Moria Casan por imitarla en su obra teatral: “A mí no me llama la atención nada”.

Moria Casán

“Yo estoy hace un tiempo en este ambiente y aprendí a cinturear situaciones que por ahí en el comienzo me hubiera asustado”, además declaró en la entrevista mediática.

“Entiendo el juego, aunque haga las cosas perfectas siempre va a haber a alguien a quien no le guste, también a veces vende más cuando alguien dice algo malo”, finalizó.

La denuncia de Moria Casán contra Fátima Florez

Fátima Florez es una de las mejores imitadoras del país y uno de sus personajes principales, que imita a la perfección, es el de Moria Casán. Sin embargo, la artista le prohibió imitarla en sus shows y para hacerlo tendría que pagar porque el nombre de la exvedette es una marca registrada.

La imitadora tiene decenas de imitaciones de personajes del espectáculo y la política, pero es la primera vez que se enfrenta a un problema de estas características. Es que “La One” se cansó de que los actores ganen dinero con su imagen, por lo que pide que le paguen para poder hacerlo.

Fátima Florez como Moria Casán.

“Obviamente Moria sabe que hace muchos años que la hago, y nunca tuvo ningún problema, o por lo menos nunca me lo expresó. Y bueno desde hace un tiempo empezó este tema, que se habla todos los días, que yo creí que era un chiste”, analizó Fátima.

Luego, aclaró que ella no saca rédito de la imagen de Moria. “En la marquesina está mi cara, los nombres de quienes me acompañan, y no pongo el nombre de ninguna de las figura que hago”, aclaró.

Fátima Florez

“Yo no hago usufructo de nadie. La gente viene al teatro y después se encuentran con Jennifer López, a Pimpinela o a quien fuere”, expresó Fátima.