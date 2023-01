Fátima Florez ya no podrá imitar a Moria Casán en sus shows y se desató un guerra mediática

Fátima Florez es una de las mejores imitadoras del país y uno de sus personajes principales, que imita a la perfección, es el de Moria Casán. Sin embargo, la artista le prohíbe imitarla en sus shows y para hacerlo tendrá que pagar porque el nombre de la exvedette es una marca registrada.

La imitadora tiene decenas de imitaciones de personajes del espectáculo y la política, pero es la primera vez que se enfrenta a un problema de estas características. Es que “La One” se cansó de que los actores ganen dinero con su imagen, por lo que pide que le paguen para poder hacerlo.

“Obviamente Moria sabe que hace muchos años que la hago, y nunca tuvo ningún problema, o por lo menos nunca me lo expresó. Y bueno desde hace un tiempo empezó este tema, que se habla todos los días, que yo creí que era un chiste”, analizó Fátima.

Luego, aclaró que ella no saca rédito de la imagen de Moria. “En la marquesina está mi cara, los nombres de quienes me acompañan, y no pongo el nombre de ninguna de las figura que hago”, aclaró.

“Yo no hago usufructo de nadie. La gente viene al teatro y después se encuentran con Jennifer López, a Pimpinela o a quien fuere”, expresó Fátima.

La comediante vuelve a apostar a Carlos Paz con su nuevo espectáculo.

Fátima Florez continuará imitando a Moria Casán, pese a las advertencias de la diva

En medio de la nota de Fátima con Intrusos, Moria Casán envió un mensaje tajante que le leyeron a la imitadora en vivo. “¡Que me saque y ya! Hay tantas figuras.... por favor!”, fue el mensaje que envió la diva.

Luego, Fátima intentó dar una serie de explicaciones y de cambios que hizo para poder seguir con su show tal y como está, pese a que Moria está en total desacuerdo.

Finalmente, Flor de la V le preguntó a Fátima Florez si seguirá haciendo a Moria en el teatro. “Por el momento, vamos a hacer el espectáculo como hasta ahora. Si ella me llama, veremos... no voy a sacar conjeturas de algo que no pasó”, cerró.