9 de julio de 2026 - 17:35

Expertos coinciden que tan solo 90 minutos menos de sueño por noche pueden hacerte subir de peso

Una investigación reveló que un sueño menos de lo recomendado durante varias semanas puede alterar el metabolismo, favorecer el sedentarismo y el aumento de peso.

Un sueño suficiente puede ser tan importante como mantener una alimentación equilibrada.

Un sueño suficiente puede ser tan importante como mantener una alimentación equilibrada.

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Por Lucas Vasquez

Dormir bien no solo ayuda a descansar, sino que también influye en el funcionamiento del organismo. Un estudio reciente advirtió que reducir el sueño nocturno en apenas 90 minutos durante varias semanas puede generar cambios que favorecen el aumento de peso, incluso en personas que solían dormir una cantidad adecuada de horas.

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Los investigadores de la Universidad de Columbia (Annals of Internal Medicine) descubrieron que este efecto no aparece únicamente en quienes sufren una privación extrema de sueño. Una reducción moderada, similar a la que muchas personas experimentan por el ritmo de vida diario, también produjo consecuencias medibles y abrió nuevas preguntas sobre el impacto del descanso en la salud.

Todavía son necesarios nuevos estudios para comprender con mayor precisión todos los mecanismos involucrados.

Todavía son necesarios nuevos estudios para comprender con mayor precisión todos los mecanismos involucrados.

Qué descubrió el estudio sobre dormir 90 minutos menos

  • En la investigación realizada siguieron a 95 adultos acostumbrados a dormir entre siete y ocho horas por noche. Durante seis semanas, los participantes retrasaron su horario de descanso 90 minutos, mientras los científicos controlaban su peso, la circunferencia de la cintura, la composición corporal, los niveles hormonales y la actividad física mediante dispositivos portátiles.
  • Al finalizar el período de restricción del sueño, los participantes habían aumentado, en promedio, medio kilo. Aunque la cifra pueda parecer pequeña, los investigadores señalaron que el efecto es acumulativo y podría traducirse en un incremento mucho mayor si ese hábito se mantiene durante meses o años.
  • Además, el estudio mostró que quienes dormían menos permanecían más tiempo inactivos durante el día. En promedio registraron 17 minutos adicionales de sedentarismo diarios, mientras que en algunos grupos, como los hombres y las mujeres posmenopáusicas, esa cifra se acercó a 30 minutos.
Otro hábito que debe complementarse es realizar actividad física de manera regular.

Otro hábito que debe complementarse es realizar actividad física de manera regular.

Por qué dormir poco puede favorecer el aumento de peso

Los especialistas explicaron que el descanso insuficiente altera distintos procesos relacionados con el metabolismo y el equilibrio energético. A eso se suma una menor actividad física cotidiana, un factor que también contribuye al aumento de peso con el paso del tiempo.

Los investigadores recordaron que trabajos anteriores ya habían relacionado la falta de sueño con una mayor resistencia a la insulina, un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Por eso consideran que mantener un descanso adecuado también forma parte de las estrategias para cuidar la salud cardiovascular y metabólica.

Dormir 90 minutos menos por noche durante varias semanas puede parecer un cambio menor, pero los estudios científicos indican que tiene consecuencias sobre el peso corporal y el metabolismo.

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