5 de octubre de 2025 - 13:50

Evite que los pájaros se instalen en el techo de casa con 2 simples trucos

En muchos hogares se sufre el mismo problema. Los pájaros buscan refugio en los techos o aleros y generan ruidos, suciedad o daños.

Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Foto:

WEB
Por Redacción

A medida que el clima se vuelve más templado, los techos y balcones se convierten en refugio para distintos pájaros. Su presencia parece inofensiva, pero los excrementos y los nidos pueden obstruir canaletas o dañar superficies. Lo sorprendente es que hay formas de evitarlo con 2 trucos demasiado sencillos.

Leé además

Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez
Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Ni aspirina ni vinagre: cómo eliminar las manchas de quemadura en la plancha con 2 simples trucos

Por Lucas Vasquez

No se necesita ser un experto para realizar estas estrategias simples. Pueden aplicarse en minutos y sin gastos importantes. Son ideas que aprovechan el comportamiento natural de las aves, que suelen alejarse ante ciertos estímulos visuales u olfativos. Lo mejor es que estos métodos no las hieren y ayudan a conservar el equilibrio ambiental.

pájaros en el techo
Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Un truco consiste en usar tiras de papel aluminio para ahuyentar a los pájaros

El primer truco se basa en colocar tiras de papel aluminio en zonas donde las aves suelen posarse.

  • Lo que provoca su alejamiento es el brillo y el movimiento del material, ya que crean reflejos molestos para su vista.
  • Según el portal especializado The Spruce, los destellos del aluminio generan confusión visual en especies como palomas o gorriones, que asocian el reflejo con la presencia de un depredador y se alejan de inmediato.
  • Para que este método funcione correctamente, solo hay que cortar el papel en tiras largas y finas y colgarlas cerca de los bordes del techo o en los aleros. Aunque también pueden sujetarse en ramas o estructuras visibles que se muevan con el viento, ya que el movimiento refuerza el efecto disuasorio.

Es un método económico, ecológico y fácil de mantener, ya que solo requiere cambiar las tiras cada algunas semanas cuando pierden brillo o se deterioran.

pájaros en el techo
Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

La mezcla de menta y limón es un método que funciona y las aleja naturalmente

El segundo truco se basa en el olor. Las aves poseen un sentido del olfato más sensible de lo que se cree, y ciertos aromas fuertes pueden resultarles desagradables.

  • Con solo una mezcla simple de menta y limón crea un ambiente que las disuade de instalarse sin afectar la salud de las personas ni del entorno.
  • Para prepararla, debemos hervir unas hojas de menta en agua durante 10 minutos, dejar enfriar la infusión y agregar el jugo de un limón.
  • Una vez lista, la mezcla se coloca en un atomizador y solo hay que rociar sobre los aleros o rincones donde suelen posarse los pájaros. El aroma fresco y ácido actúa como repelente natural, sin dejar manchas ni residuos.
pájaros en el techo
Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Estos métodos naturales no provocan ningún daño a los pájaros, sino que los mantiene alejados del hogar.

Mantener a las aves lejos del techo de casa no requiere métodos agresivos ni costosos. Las ideas de usar tiras de papel aluminio y la mezcla natural de menta y limón es para ahuyentarlas y que no provoquen daños ni mugre. Es una forma de que las propias aves se den cuenta que no es un lugar apropiado para generar su propio ambiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta planta es elegida por su belleza sin saber que también ayuda a mantener los espacios frescos durante todo el año.

La enredadera que debe plantarse en primavera: esta planta adorna paredes y cercos todo el año

Por Lucas Vasquez
Los nutrientes del tereré lo convierten en una opción ideal para hidratarse y cuidar la salud al mismo tiempo.

Cómo preparar el tereré original y qué nutrientes aporta al organismo

Por Redacción
Para el Feng Shui, su presencia en la cocina tiene un propósito muy concreto vinculado a energías positivas.

No es para decorar: qué significa poner una planta arriba de la heladera, según el Feng Shui

Por Redacción
Esta mezcla, además, ahuyenta diferentes insectos y no necesita de químicos agresivos que afectan la salud o el ambiente.

Elimine insectos como las chinches con una simple mezcla al rociar el colchón y las sábanas

Por Lucas Vasquez