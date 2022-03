Evangelina Anderson se sumó a la tendencia del cut out y del animal print con dos vestidos infartantes

Evangelina Anderson llegó al mundo del espectáculo cuando tenía 16 años, bailando en “Pasión de sábado” y siendo la protagonista de varias publicidades. En 2004 se sumó como vedette a una obra de Jorge Corona y desde ahí no paró más con sus trabajos en la tele, teatro y desfiles.

Trabajó en la televisión chilena, en obras de Gerardo Sofovich y en varias ediciones de “Showmatch”. Quizá uno de sus grandes escándalos fue con Wanda Nara, en el “Patinando por un sueño”, cuando se conoció que eran primas lejanas y que Maxi López, pareja en ese momento de la empresaria, la había querido seducir.

Pero todo cambió cuando Eva conoció a Martín Demichelis y comenzaron su noviazgo, en 2008; su perfil comenzó a ser más bajo y decidió seguir a su pareja a la parte del mundo donde le tocara viajar por su carrera futbolística. En 2010 participó del “Bailando por un sueño” y así se despidió de la farándula.

Pero no de la sensualidad y de mostrar sus curvas a sus seguidores. En Instagram tiene 2.9 millones y en medio de las dulces publicaciones que le hace a sus hijos y a su marido, infarta a los fanáticos con fotografías de looks ardientes que le quedan divinos.

Como lo hizo con un vestido Dolce Gabbana animal print, cortito, super pegado al cuerpo y con dos tiritas de breteles. Su pelo atado con una colita baja y sus labios rojos completaron su increíble outfit.

Evangelina Anderson, una diosa que enloquece a sus seguidores de Instagram

Y luego redobló la apuesta con otra prenda de tendencia, un top manga larga negro cut out que revela mucha piel y que no lleva ropa interior. La remera corta es escotada y toda abierta adelante, solo se junta a la altura de sus lolas con dos ganchitos de plata.

La pose de Evangelina lo fue todo porque despertó a los ratones de la tribuna: beboteando y con una mano en la boca como dubitativa y vergonzosa.

Evangelina Anderson, una diosa que enloquece a sus seguidores de Instagram

Claramente las publicaciones se llenaron de corazones, fueguitos y un montón de comentarios que destacaron su belleza y simpleza. “La más bonita lejos”, “Belleza Argentina”, “Sencillamente perfecta!”, “Wow muy hermosaa Evaa”, “Diosaaa”, “Deslumbrantee”, “Fuaa que mujer, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Evangelina Anderson, una mamá feliz de tres

Eva Anderson y Martín Demichelis están radicados en Alemania aunque sus raíces argentinas están bien fuertes en sus vidas y en el de su familia que se completa con Bastian, Lola y Emma. Los tres nacieron en distintas partes del mundo pero su amor por River Plate, los chocolates, el mate y el habla hispana no los cambian por nada.

Evangelina Anderson, una mamá orgullosa de sus hijos

En el Día Internacional de la Mujer, la blonda compartió una reflexión personal que acompañó con fotografías de sus pequeños.

“Esta mañana de camino al cole, Loli me preguntó si sabía que hoy era el día de la mujer. Le dije que si y siguió … y cuando es el día del hombre? Basti que estaba conmigo le contestó: ‘hoy es el día de las chicas porque antes no sabían que las chicas y chicos somos iguales y podemos hacer las mismas cosas’. Esta nueva generación me genera mucho orgullo”, escribió y luego continuó.

“Ojalá luchemos tan fuerte que nunca les llegue esta lucha a nuestros hijos. Ojalá que en un futuro no tengan que salir a reivindicar derechos e igualdad. Ojalá siempre se quieran mucho. Ojalá nunca busquen una media naranja, sino una entera. Que sepan que no son medio nada, son nenas (y un día mujeres) enteramente maravillosas. Así que no necesitan ninguna mitad para sentirse completas. Nunca lo duden”.

Y siguió deseando: “Ojalá siempre tengan claro que merecen ser queridas desde el respeto y la libertad. Nunca va a ser un gesto de amor algo que las haga sentir incómodas o mal, que les coarte la libertad o les falte al respeto. Ojalá siempre sientan que el AMOR empieza por uno mismo, por quererse, respetarse y valorarse, para poder así también querer, respetar y valorar a los demás. Ojalá siempre se quieran mucho, mucho. Sea el día que sea”.

Evangelina Anderson, una mamá orgullosa de sus hijos

“No duden de que yo lo haré, las quiero hasta la luna, ida y vuelta. Feliz día de la mujer Lola y Emma!”, compartió Anderson y cerró con una frase dedicada a todos: “La educación es el arma que tenemos para empezar desde casa. Aprovechémoslo desde la infancia para sembrar la semilla de la igualdad”.