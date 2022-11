Estos son los cuatro alimentos para fortalecer tu abdomen

Si todo el arduo trabajo que hacés en el gimnasio no te deja conforme para tener un abdomen plano, no te vuelvas loco porque hay alimentos que ayudan para esto.

No desesperes. Conseguir un estómago plano es un objetivo difícil para muchos, pero estos alimentos te ayudarán a conseguir ese abdomen sin grasa y con los abdominales soñados.

Para perder barriga, hay que entrenar bien sin pasar hambre; si no tenés energía no podrás quemar la grasa y definir la musculatura con el ejercicio. Lo recomendable es hacer pequeñas comidas para no llenar el estómago, comiendo cada tres horas, añadiendo a cada comida alimentos diferentes que te aporten proteínas y fibra que ayudan a quemar grasa.

Estos son los alimentos que ayudan a tener un abdomen fortalecido

Almendras, nueces y frutos secos: Ricos en grasas vegetales pero también en proteínas y fibra con efecto saciante. Aportan energía, te ayudará a entrenar duro y a no pasar hambre.

Legumbres: Combinación perfecta de proteínas, carbohidratos y fibra para conseguir una comida completa. Se asocian a gases pero lo cierto es que tienen efecto laxante. Para que sean más digestivas, hervilas con laurel o agregales comino.

Huevos: Es un pack natural de proteínas de alto valor biológico, con todos los aminoácidos esenciales ideales para reparar los tejidos y ganar masa muscular.

Cítricos: Son digestivos, diuréticos y activadores de las funciones hepáticas. Su gran contenido en vitamina C es antiinflamatoria.