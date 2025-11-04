Esto pasa si juntas café y sal: ¿beneficioso o perjudicial para la salud?

Conoce la nueva forma de tomar café que aún no has probado y que la ciencia aprueba por diversas razones.

Esto ocurre si se mezcla la sal con el café.

El café es una de las bebidas más tradicionales en el mundo entero, ya que brindan numerosos beneficios para la salud. Hay que decir que sus más fervientes admiradores suelen saborearlos con azúcar, edulcorante o crema, aunque existe una tendencia con muchas personas que le colocan sal.

Este ingrediente fundamental en muchas comidas posee varios efectos: ya que no solo modifican su sabor, porque pueden cambiar la naturaleza química o el comportamiento de muchos ingredientes y puede ayudarte a superar los efectos de una noche con exceso de alcohol.

Hay quien dice que el uso de una pizca de sal en el café te puede ayudar a eliminar parte del amargor que posee este alimentos. Además, existen especialistas que recomiendan su uso, siempre y cuando su consumo no sea contraproducente con tu estado de salud (hipertensión, entre otras enfermedades).

¿La sal modifica los sabores del café? La sal potencia diversos matices gustativos del café que pueden pasar desapercibidos por su propia naturaleza. Lo cual no quiere decir que esto vaya a cambiar la calidad del café que estés consumiendo, pero eso sí, este ingrediente potenciarán estos sabores.

Lo cierto es que al reducir el amargor necesitarás usar menos azúcar, con todos los beneficios asociados a la limitación de su consumo.

Esto está respaldado por un estudio que fue publicado en Nature, bajo el título "La sal mejora el sabor al suprimir su amargor". Llamativamente, afirman, resulta más efectivo que el azúcar porque neutraliza el sabor natural, eliminando el amargor en lugar de ocultarlo debajo del dulce. De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Oxford, allá por 1995, "la sal es efectiva para enmascarar el sabor amargo ya que al añadirla a una mezcla de compuestos dulces y amargos, hace que adquiera un sabor acaramelado".