Cada vez más personas ponen sal en la esponja de la cocina por este inesperado motivo

Una práctica simple se vuelve tendencia en limpieza, hogar, sal, bacterias y trucos caseros por su capacidad para mejorar la higiene de la cocina.

En los últimos meses, un truco casero comenzó a viralizarse por su practicidad y bajo costo: colocar sal sobre la esponja de cocina para mejorar la limpieza diaria. Este método, respaldado por principios básicos de higiene, ayuda a reducir la acumulación de bacterias, eliminar olores y prolongar la vida útil de un elemento que suele ser uno de los más contaminados del hogar.

Diversos estudios sobre higiene doméstica han demostrado que las esponjas pueden contener millones de microorganismos debido a la humedad constante y los restos de comida. En este contexto, la sal funciona como un agente abrasivo natural que facilita la eliminación de residuos adheridos, al mismo tiempo que crea un ambiente menos favorable para la proliferación de ciertos microorganismos.

image Cómo actúa la sal en la limpieza de la esponja El secreto de este método radica en las propiedades de la sal. Este ingrediente, presente en casi todas las cocinas, posee características que ayudan a absorber la humedad y a desprender restos de grasa o suciedad difícil. Al aplicarla sobre la esponja húmeda, se genera una acción mecánica que potencia el efecto del detergente habitual.

Además, la sal puede contribuir a neutralizar malos olores, un problema frecuente cuando las esponjas permanecen húmedas durante muchas horas. Mantener una correcta higiene en los elementos de limpieza es fundamental para evitar la contaminación cruzada de los alimentos.

Cómo aplicar este truco correctamente Para aprovechar los beneficios de este truco casero, se recomienda seguir estos pasos:

Humedecer la esponja después de usarla.

después de usarla. Agregar una pequeña cantidad de sal sobre la superficie.

sobre la superficie. Frotar suavemente para desprender restos de suciedad.

Enjuagar con abundante agua.

Dejar secar en un lugar ventilado. image Este procedimiento puede repetirse varias veces por semana como complemento del lavado habitual. Un hábito simple que mejora la higiene del hogar Especialistas en limpieza del hogar recomiendan cambiar la esponja con frecuencia, ya que su desgaste reduce la efectividad de cualquier método de higiene. Sin embargo, incorporar sal como parte de la rutina puede ayudar a mantenerla en mejores condiciones por más tiempo. La popularidad de este consejo demuestra cómo pequeños cambios en la rutina pueden generar mejoras significativas en la higiene diaria, utilizando elementos accesibles y económicos que ya forman parte de la cocina.