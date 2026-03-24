Chau grasa: el truco de la sal para dejar el horno brillante sin usar vinagre ni bicarbonato

Mantener el horno limpio es fundamental para la seguridad del hogar y la calidad del aire que respiramos. Los restos de comida y derrames acumulados pueden quemarse, generando humo tóxico e incluso provocando incendios evitables. Existen métodos naturales con sal o limón que ofrecen resultados brillantes sin químicos.

Muchos usuarios recurren de inmediato al bicarbonato, pero existen opciones mucho más ágiles para la suciedad cotidiana . La sal de mesa, por ejemplo, es ideal para realizar limpiezas rápidas cuando el electrodoméstico no presenta un estado crítico de abandono.

El proceso para utilizar la sal es sencillo y no requiere productos costosos . Primero se deben retirar las bandejas y preparar una mezcla de medio litro de agua con 250 gramos de sal común. Al esparcir esta preparación por las paredes y la puerta interior, basta con dejar actuar entre 15 y 20 minutos para que la suciedad se afloje y pueda retirarse fácilmente con un paño húmedo.

En caso de que persistan olores desagradables , se puede reforzar el efecto rociando un poco de vinagre con sal antes de pasar el trapo final. Este método es particularmente útil para eliminar los restos de derrames recientes antes de que se conviertan en costras imposibles de quitar.

Otra alternativa altamente efectiva es el uso del limón, que funciona como desengrasante y antibacteriano natural. Para aplicarlo, se deben exprimir dos o tres limones en un recipiente apto para calor con un tercio de agua e introducir también las cáscaras. Al encender el horno a 120°C durante 30 minutos, el vapor generado desprende la grasa y deja un aroma fresco en toda la cocina.

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Soluciones para bandejas quemadas y suciedad extrema

Las bandejas también sufren el rigor del uso constante y suelen acumular capas de grasa quemada. Una forma efectiva de recuperarlas es cubrir la superficie con sal gorda y agua después de haber retirado el exceso de aceite con papel de cocina. Tras dejar reposar la mezcla media hora, frotar con un estropajo devolverá el brillo original al metal.

Para los casos de suciedad extrema donde los métodos anteriores no son suficientes, la combinación de diez cucharadas de bicarbonato con vinagre y agua sigue siendo la solución definitiva. Esta pasta requiere mayor paciencia, ya que debe actuar durante unas doce horas antes de ser removida con una esponja húmeda.

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Para evitar que el horno llegue a estados críticos, se recomienda forrar siempre las bandejas con papel aluminio o manteca. Además, retirar la bandeja completa al sacar los platos ayuda a prevenir derrames accidentales en el piso del electrodoméstico. Un mantenimiento ligero cada seis meses evitará la proliferación de bacterias y riesgos innecesarios.