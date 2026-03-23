Ni vinagre ni bicarbonato: la forma correcta de eliminar el olor a humedad de los placares

El olor a humedad en los placares es un problema frecuente en muchos hogares , especialmente en ambientes con poca ventilación. Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser los remedios más conocidos, especialistas en limpieza aseguran que existen trucos más efectivos para eliminar este inconveniente en el hogar y evitar que vuelva a aparecer.

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La clave no está solo en disimular el olor, sino en actuar sobre la causa que lo genera.

La humedad se produce cuando el aire cargado de vapor entra en contacto con superficies frías, generando condensación.

En espacios cerrados como placares, este fenómeno favorece la aparición de moho y bacterias que producen el olor característico. Por eso, la limpieza superficial muchas veces no resulta suficiente.

Los especialistas recomiendan mejorar la ventilación y reducir la acumulación de humedad dentro del hogar .

El método más recomendado

Una de las soluciones más efectivas consiste en utilizar carbón vegetal o bolsas antihumedad de sílica gel.

Estos materiales tienen la capacidad de absorber el exceso de humedad del ambiente sin dejar olor. A diferencia de otros trucos, no solo disimulan el problema, sino que ayudan a prevenir su reaparición.

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Colocar pequeños recipientes con estos productos dentro del placard puede generar una mejora notable en pocos días.

Consejos para evitar que vuelva el olor

Además de aplicar este método, los especialistas en limpieza recomiendan ventilar el placard con frecuencia.

También es importante evitar guardar ropa húmeda o recién planchada sin que se haya enfriado correctamente.

Otro de los trucos útiles es dejar un pequeño espacio entre las prendas para permitir la circulación de aire dentro del hogar.

Eliminar el olor a humedad requiere constancia y pequeñas acciones diarias.

Aplicar métodos adecuados de limpieza y ventilación permite mejorar el ambiente del hogar y prevenir problemas a largo plazo. Con estos trucos simples, es posible mantener los placares libres de olores y proteger la ropa de los efectos de la humedad.