Estef Figueroa, la participante no binaria de “La voz Argentina” que emocionó a Lali

Este domingo debutó la nueva temporada de “La voz Argentina” y Lali Espósito ya es la gran protagonista. Y es que su transparencia, humor y calidez traspasan la pantalla, además de divertir y emocionar a todos los que están presentes en el estudio de Telefe.

La jurado no pudo contener sus lágrimas cuando Estef Figueroa terminó su actuación sobre el escenario. Desde Lanús y con 34 años, compartió que es una persona de género no binario y relató sus experiencias de discriminación. Inmediatamente, la compositora de “Disciplina” dio un discurso contundente de antidiscriminación.

Estef cantó “Sweet Dreams”, de The Last Shadow Puppets, y convenció a Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Espósito para que se dieran vuelta y la intentaran convencer de ir a sus equipos. Pero al momento de decidir con quién se iba, soltó: “Los quiero a todos. Es re difícil. Quizás por una cuestión del estilo que puede combinar un poco más... estoy entre dos, pero vamos con Lali”.

Estef Figueroa emocionó a Lali Espósito con su historia de vida

Después de cantar, Estef emocionó a todos los presentes con su relato de discriminación sufrido durante un montón de años respecto a su identidad de género. “Decidí venir a ‘La voz’ porque es una experiencia nueva para mí. Mostrarme como soy después de un tiempo en el que la pasé mal por varios años. Tuve mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante”, dijo.

Lali Espósito se emocionó con Estef Figueroa, la participante no binaria de la Voz Argentina

Y Lali no dudó en preguntarle sobre el motivo que la hizo presentarse. “La música a mí me salvó de muchos momentos en los que no la pasé bien. La vengo luchando hace un montón, no vivo de esto y le agradezco a mis viejos porque ellos me apoyan mucho. Me presenté al casting para probar cosas nuevas y es terrible este honor, ya que se diera vuelta uno es un montón”, sostuvo Figueroa.

Lali le agradeció estar en su team y le regaló palabras más que importantes: “Quería mucho trabajar con vos y creo que no había podido expresarme como quería. Hay detrás del arte un trasfondo de la existencia y el abismo de estar vivo. Un pequeño espacio de luz para un mundo muy jodido”.

Con la emoción visible, Espósito siguió: “Vos dijiste que la pasaste mal por la discriminación y me parece un mensaje hermoso que estés acá. Para la gente que discrimina, que ojalá se sienta pésimo con lo que hace, con sus decisiones de vida y cómo abordan sus propias frustraciones; y del otro lado también hay por la gente que la pasó o la pasa mal, y siempre es hermosa la representación, para que millones se sientan abrazados”.

“Es muy emocionante para mí que estés en el Team Lali. Gracias por elegirme. Te acompaño y bienvenida a La Voz Argentina”, añadió. “Yo, como cara y representante de un equipo, me importa por qué hago esto y cuál es mi propósito, más allá de lo musical”, señaló Lali Espósito haciendo referencia a los espacios para quienes hayan sufrido cualquier tipo de discriminación.