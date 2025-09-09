9 de septiembre de 2025 - 09:29

Este es el árbol frutal que puede crecer en tu casa si enterrás cáscaras de banana

Un especialista explicó cuál es el método que se debe aplicar para lograr dar frutos. Sencillo y muy eficaz.

Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Hay árboles que son muy queridos por los hogares argentinos. No solo embellecen patios y balcones, también regala frutos frescos todo el año. Sin embargo, hacerlos crecer puede requerir mucha paciencia, sobre todo en las épocas de climas secos o muy fríos, si no se usan fertilizantes industriales.

Pero según Siembras y Cosechas, un canal de YouTube dedicado a la agricultura casera, existe un truco simple y 100% natural para acelerar su desarrollo sin necesidad de recurrir a productos químicos durante las épocas más frías.

Embed - Como usar la CASCARA DE BANANO para lograr miles de FLORES Y FRUTOS en tus arbolitos

El limonero es un árbol que crece sano con ayuda de las cáscaras de banana

Según explicó el especialista, no hace falta abono comercial ni fertilizantes costosos. “Lo que realmente estimula el crecimiento del limonero es algo que ya tenés en tu casa: la cáscara de banana”, reveló.

La cáscara de banana es rica en potasio, fósforo, magnesio y calcio. Todos nutrientes que el limonero necesita para crecer fuerte y rápido”, agregó.

El truco consiste en secar las cáscaras al sol, triturarlas y luego mezclarlas con tierra alrededor del tronco del limonero. También se puede preparar un “té de banana”, al hervir las cáscaras en agua y usando el líquido como riego.

plantas
Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

¿Cómo aplicar este método casero?

  1. Guardar cáscaras de banana y dejarlas secar por completo.
  2. Triturarlas hasta obtener un polvo fino (podés usar una licuadora o mortero).
  3. Mezclar el polvo con tierra fértil y colocarlo alrededor de la base del árbol.
  4. Regar como de costumbre.
  5. Repetir el proceso cada 15 días.
    Banana
    Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

    Las cáscaras de banana son de mucha ayuda a la hora de sembrar este árbol.

También podés preparar un fertilizante líquido natural:

  1. Herví las cáscaras durante 10 minutos.
  2. Dejá enfriar, colá y usá esa agua para regar el limonero.
