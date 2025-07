Estas galletitas se preparan en 10 minutos y solo llevan 4 ingredientes

Se trata de unas galletitas caseras que se preparan en solo 10 minutos, con apenas 4 ingredientes básicos que seguro tenés en tu alacena. Además, no llevan ni avena ni banana, y logran una textura crocante por fuera y suave por dentro, perfecta para cualquier momento del día.

image.png

Además de ser una alternativa práctica, estas recetas también tienen el plus de ser amigables con tu nutrición. Al no tener agregados industriales ni conservantes, podés disfrutarlas como parte de una alimentación consciente. Y lo mejor: no necesitás experiencia previa en la comida casera para que te salgan bien.