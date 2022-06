Escrache y video viral: le quisieron robar la rueda del auto a plena luz del día y con él adentro

Un hombre estaba adentro de su auto, estacionado, y vio por el espejo del acompañante como le intentaban robarle la rueda. La víctima, sin asustarse y con toda la paciencia del mundo, decidió filmar toda la maniobra del ladrón hasta que se bajó del auto y lo enfrentó. El video se viralizó en TikTok.

El usuario “@_julio_cb” subió varios videos filmando la secuencia mientras lo asaltaban. Es que, como si fuera una comedia o un absurdo, el ladrón no se dio cuenta que el auto al que eligió robarle la rueda estaba con su conductor allí adentro, quien vio y filmó absolutamente todo.

En el primer video que sube, se ve cómo el ladrón, que se encontraba cerca de vehículo, se agacha y empieza a sacar y a tirar los tornillos de la rueda. “Ah me quiere bajar la rueda no lo puedo creer”, se escucha decir al conductor, quien sigue filmando. Luego el ladrón empieza a colocar papeles detrás de la tasa de la rueda y ahí es cuando el conductor decide bajarse y enfrentarlo.

“¿Te ayudo con algo?”, dice Julio al ladrón, el ladrón lo mira y termina la primera escena.

Los usuarios de TikTok que comenzaron a ver el video fueron los que pidieron la segunda parte de lo que había sucedido, pues “no podía haber terminado así”. Ante las súplicas, subió la segunda parte. En el siguiente video, el ladrón no responde, empieza a levantar cosas del suelo pero no levanta la mirada, haciéndose el distraído.

“Bueno acá como pueden ver un ladrón queriéndome sacar la tasa”, se escucha decir a la víctima, mientras el ladrón se sacudía la campera. Acto seguido le pide que saque los papelitos de la tasa así ya se puede ir.

Finalmente el ladrón acomoda la tasa y se va, sin embargo antes el conductor del auto le advierte “la próxima la vas a pasar mal, sabés”.

Los usuarios destacaron la paciencia tanto como para filmar, como para enfrentar al malviviente. Muchos aseguraron que estaban esperando la “patada voladora”, o que no habrían podido tener esa templanza. Ante la pregunta de un usuario de por qué no llamó a la policía, Julio aseguró: “Estaba trabajado y ya me tenía que ir, ¿para que la voy a llamar? si no va a pasar nada”.