Quería abandonar la escuela para dedicarse a TikTok, pero su padre la llevó a trabajar con él para darle una lección

El auge de los influencers y demás personajes de internet que gozan de fama y prestigio por ser populares en plataformas como Instagram, Twitter, Twitch, Youtube o TikTok, ha causado que los jóvenes que los siguen quieran imitarlos. Sin embargo, llegar a ese nivel de fama no es tan fácil y se requiere demasiado esfuerzo y constancia; también un significante nivel de suerte al estar el mercado de las redes sociales tan saturado.

Y es que el hecho de Estrella, una niña mexicana que quería dejar sus estudios para dedicarse a ser tiktoker, nos habla mucho de cómo el fenómeno de los influencers ‘’influye’' (irónicamente) en los chicos de maneras ciertamente alarmantes.

Ante la propuesta de Estrella, quien es filmada por su padre en una construcción que estaba llevando a cabo su cuadrilla de albañiles, este la reprende y la manda a levantar un saco de cemento. El video fue compartido en TikTok con la leyenda: “¿Qué pesa más, el libro o el cemento?

Al parecer, la joven, que aparece en el video con uniforme escolar, se había escapado a la casa de su novio ilusionada con la idea de convertirse en una famosa influencer de la plataforma TikTok; hecho que no le hizo gracia a su padre. Como consecuencia, este procede a filmarla y, para darle una lección de lo importante que es asistir a clases y estudiar, la manda a cargar un saco de cemento de 50 kilos.

Eventualmente la chica se agacha para cargar la bolsa, pero fracasa en el intento, con lo cual su padre le responde que no puede cargarla porque ella se ha criado con comodidades. Después, a modo de enseñanza, le indica que el mundo real es duro y que hay que trabajar para ganarse el dinero.

El video fue publicado por el usuario @susyjimenez0 y hasta ahora ya cuenta con 9,2 millones de reproducciones, más de 730 mil “me gusta”, más de 20 mil 500 comentarios y ha sido compartido más de 34 mil veces.

Entre los comentarios de dicho video, la gran mayoría destaca y aplaude la modalidad que llevó a cabo el padre de la chica para darle una enseñanza a su hija y hacerle entender lo importante que es adquirir estudios, así como también el sacrificio que enfrentan todos aquellos trabajadores que ejercen labores pesadas.

El padre de la muchacha indicó para el medio Mileno: “Se me escapó de la casa. No es fácil ganar el dinero, porque cuesta. Ella no quiere estudiar”.