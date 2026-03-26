El hecho se registró. El delincuente fue detectado por preventores y cámaras de seguridad en tiempo real.

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

El miércoles por la tarde, un hombre fue detenido luego de que fuera detectado robando pertenencias del interior de un vehículo estacionado en una de las zonas más transitadas de Ciudad.

El hecho se desencadenó durante un patrullaje de rutina, cuando preventores divisaron a un sujeto con una actitud sospechosa sobre la calle Belgrano. El individuo se encontraba "tanteando" las puertas de un vehículo estacionado.

La maniobra fue seguida desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia. A través de las cámaras de seguridad, los operadores registraron el momento exacto en el que el sospechoso logró ingresar al vehículo.

Embed ⭕ | El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles y tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad. pic.twitter.com/3JqJvKpTC1 — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 26, 2026 Segundos después, el sujeto salió portando una cartera de color verde. Según el reporte oficial, en su interior se encontraba un monedero, documentación personal de la víctima y anteojos.