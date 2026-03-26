Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

El miércoles por la tarde, un hombre fue detenido luego de que fuera detectado robando pertenencias del interior de un vehículo estacionado en una de las zonas más transitadas de Ciudad.
El hecho se registró. El delincuente fue detectado por preventores y cámaras de seguridad en tiempo real.
El miércoles por la tarde, un hombre fue detenido luego de que fuera detectado robando pertenencias del interior de un vehículo estacionado en una de las zonas más transitadas de Ciudad.
El hecho se desencadenó durante un patrullaje de rutina, cuando preventores divisaron a un sujeto con una actitud sospechosa sobre la calle Belgrano. El individuo se encontraba "tanteando" las puertas de un vehículo estacionado.
La maniobra fue seguida desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia. A través de las cámaras de seguridad, los operadores registraron el momento exacto en el que el sospechoso logró ingresar al vehículo.
Segundos después, el sujeto salió portando una cartera de color verde. Según el reporte oficial, en su interior se encontraba un monedero, documentación personal de la víctima y anteojos.
El sospechoso emprendió la fuga y cuando estaba a punto de ser interceptado, tiró la cartera al suelo. Sin embargo, los agentes lo siguieron y uno lo redujo con un tacle. Con la llegada del móvil policial, el sujeto fue trasladado al Polo Judicial.