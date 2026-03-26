26 de marzo de 2026 - 11:32

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro

El hecho se registró. El delincuente fue detectado por preventores y cámaras de seguridad en tiempo real.

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El miércoles por la tarde, un hombre fue detenido luego de que fuera detectado robando pertenencias del interior de un vehículo estacionado en una de las zonas más transitadas de Ciudad.

Leé además

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

Iban a cometer un robo en Godoy Cruz y los descubrieron las cámaras de la Policía
Detienen a un adolescente que circulaba con objetos robados en Tupungato.

Cayó un ladrón en Tupungato con curiosos objetos robados: tenía un consolador y una corneta, entre otras cosas

El hecho se desencadenó durante un patrullaje de rutina, cuando preventores divisaron a un sujeto con una actitud sospechosa sobre la calle Belgrano. El individuo se encontraba "tanteando" las puertas de un vehículo estacionado.

La maniobra fue seguida desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia. A través de las cámaras de seguridad, los operadores registraron el momento exacto en el que el sospechoso logró ingresar al vehículo.

Embed

Segundos después, el sujeto salió portando una cartera de color verde. Según el reporte oficial, en su interior se encontraba un monedero, documentación personal de la víctima y anteojos.

El sospechoso emprendió la fuga y cuando estaba a punto de ser interceptado, tiró la cartera al suelo. Sin embargo, los agentes lo siguieron y uno lo redujo con un tacle. Con la llegada del móvil policial, el sujeto fue trasladado al Polo Judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El caso es investigado por personal de la Comisaría 10° de Maipú. Archivo

Entraron a una casa de Maipú y se llevaron 30.000 dólares y toda la ropa del dueño

Doble robo boquetero en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Doble robo "boquetero" en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Insólito video: se robaron un inodoro de la terminal de ómnibus de San Carlos y son buscados

Insólito video: se robaron un inodoro de la terminal de ómnibus de San Carlos y son buscados

Robo en puesto de golosinas del Centro

Indignante: robaron en un puesto de golosinas en plena avenida San Martín