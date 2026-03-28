28 de marzo de 2026 - 12:33

Terminó con un delincuente abatido: los detalles del robo que sufrió el cantante Ponte Perro

El episodio ocurrió cuando los delincuentes irrumpieron en la casa del artista, donde lo redujeron a golpes.

Ponte Perro
Por Redacción Sociedad

Leé además

Insólito: esta es una de las pocas señales de tránsito que no han robado.

Un pueblo con un "insólito nombre" sufre el robo constante de carteles de tránsito: la curiosa razón

Por Redacción Mundo
Doble robo boquetero en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Doble robo "boquetero" en Las Heras: asaltaron una pizzería y una barbería de un mismo complejo

Por Redacción Policiales

El episodio ocurrió cuando los agresores irrumpieron en la casa del artista, donde lo redujeron mediante golpes. Tras el llamado a emergencias, intervino la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que localizó a los sospechosos escapando en un vehículo con pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed

Persecución, choque y un enfrentamiento armado

La fuga derivó en una persecución que culminó en la intersección de Ecuador y Alberti, donde el vehículo impactó. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento armado en el que uno de los asaltantes fue abatido por un oficial.

Los otros dos implicados intentaron tomar como rehén a una vecina de 50 años, pero la intervención de efectivos del comando de patrullas y de la U.P.P.L. permitió frustrar el intento y concretar sus detenciones.

Los antecedentes y las armas incautadas

Las autoridades confirmaron que los detenidos contaban con antecedentes penales. Uno de ellos, de 24 años, había sido procesado por robo agravado y resistencia a la autoridad, y había recuperado la libertad en 2025 tras estar alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos.

El segundo detenido, de 35 años, estaba prófugo en una causa por homicidio agravado y registraba antecedentes por robo calificado con arma de fuego.

Embed

Durante el operativo, la Policía secuestró armamento, entre ellos una pistola Beretta 9 mm, una Bersa Mini Thunder con cargador extensible y otro arma equipada con un dispositivo tipo “Kit Roni”, que permite aumentar la precisión y estabilidad del disparo.

El estado de las víctimas

El cantante y su pareja resultaron ilesos pese a la violencia del asalto. El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga la secuencia del hecho y la actuación de los efectivos durante el enfrentamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). | Imagen ilustrativa

Iban a cometer un robo en Godoy Cruz y los descubrieron las cámaras de la Policía

Por Redacción Policiales
Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro

Detienen a un adolescente que circulaba con objetos robados en Tupungato.

Cayó un ladrón en Tupungato con curiosos objetos robados: tenía un consolador y una corneta, entre otras cosas

El caso es investigado por personal de la Comisaría 10° de Maipú. Archivo

Entraron a una casa de Maipú y se llevaron 30.000 dólares y toda la ropa del dueño