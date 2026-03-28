Terminó con un delincuente abatido: los detalles del robo que sufrió el cantante Ponte Perro

El episodio ocurrió cuando los delincuentes irrumpieron en la casa del artista, donde lo redujeron a golpes.

El cantante Mario Emanuel De Los Santos, conocido como “Ponte Perro”, fue víctima de un violento robo en su vivienda ubicada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Tres delincuentes ingresaron al domicilio, lo atacaron junto a su pareja y los maniataron para sustraerles pertenencias, en un hecho que derivó en una persecución policial con un desenlace fatal.

El episodio ocurrió cuando los agresores irrumpieron en la casa del artista, donde lo redujeron mediante golpes. Tras el llamado a emergencias, intervino la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que localizó a los sospechosos escapando en un vehículo con pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed #Ituzaingó “HACEME CASO QUE NO TE VA A PASAR NADA”: LE HICIERON UNA ENTRADERA AL CANTANTE “PONTE PERRO”, EN LA FUGA TIROTEARON CON UNA AMETRALLADORA A LA POLICÍA, UN DELINCUENTE MURIÓ Y OTRO TOMÓ DE REHÉN A UNA VECINA



Personal de la Comisaría 1ra detuvo a dos ladrones y mató a… pic.twitter.com/mvxt2BeaIJ — 24con (@24conurbano) March 28, 2026 Persecución, choque y un enfrentamiento armado La fuga derivó en una persecución que culminó en la intersección de Ecuador y Alberti, donde el vehículo impactó. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento armado en el que uno de los asaltantes fue abatido por un oficial.

Los otros dos implicados intentaron tomar como rehén a una vecina de 50 años, pero la intervención de efectivos del comando de patrullas y de la U.P.P.L. permitió frustrar el intento y concretar sus detenciones.

Los antecedentes y las armas incautadas Las autoridades confirmaron que los detenidos contaban con antecedentes penales. Uno de ellos, de 24 años, había sido procesado por robo agravado y resistencia a la autoridad, y había recuperado la libertad en 2025 tras estar alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos.