Robo relámpago en un museo de Italia: se llevaron obras de Renoir, Cézanne y Matisse en tres minutos

Un nuevo robo de arte de alto impacto sacudió a Europa . Esta vez ocurrió en Italia , donde un grupo de delincuentes logró sustraer valiosas pinturas de Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse en un operativo que duró menos de tres minutos.

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El hecho tuvo lugar en la Fundación Magnani Rocca , ubicada cerca de la ciudad de Parma, en el norte del país. Según confirmaron los carabinieri —la policía italiana—, el asalto ocurrió durante la madrugada del lunes 23 de marzo, aunque la información trascendió días después.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, cuatro hombres encapuchados forzaron un acceso para ingresar al edificio y se dirigieron directamente a una sala del primer piso. Allí sustrajeron tres obras específicas: Los peces (1917), de Renoir; Naturaleza muerta con cerezas (1885-1887), de Cézanne; y Odalisca en una terraza (1922), de Matisse.

Desde la institución señalaron que el golpe fue ejecutado con precisión y sin improvisación , lo que refuerza la hipótesis de una banda organizada. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon a través del parque que rodea la villa.

Si bien lograron llevarse las pinturas, fuentes del museo indicaron que la activación de los sistemas de seguridad y la rápida respuesta del personal impidieron que el robo fuera aún mayor.

"Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse "Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse. gentileza

Investigación en marcha

Las autoridades italianas continúan trabajando en el análisis de las cámaras de videovigilancia tanto del museo como de los alrededores para identificar a los responsables. Por el momento, no hay detenidos.

El caso reaviva las preocupaciones sobre la seguridad del patrimonio artístico en Europa, especialmente tras otros episodios recientes que evidenciaron vulnerabilidades en museos y colecciones de alto valor.

La Fundación Magnani Rocca, creada en 1977, alberga una destacada colección de arte europeo que incluye obras de artistas como Durero, Rubens, Goya y Monet, lo que la convierte en un objetivo atractivo para este tipo de delitos.