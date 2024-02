Es de la Patagonia, hizo un descargo en TikTok por los incendios y se viralizó: “¡No vengan más!”

El pasado jueves 25 de enero, un incendio se desató en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, y, según los últimos reportes, alrededor de 3500 hectáreas se han visto afectadas por el siniestro, así como la flora y la fauna autóctona. Asimismo, también se registraron focos de incendios en el Brazo Tristeza del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En este marco, una joven expresó su indignación y enojo a través de la red social TikTok y le pidió a los turistas que “si no van a ser responsables con este lugar, no vengan más”.

Teresita Najda, conocida en la plataforma de videos asiática como @terenajda1, publicó un video de poco más de tres minutos hace dos días, luego de que el humo del incendio forestal que inició en Los Alerces comenzara a llegar a Río Negro, y tras la preocupante noticia del foco que se registró en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Con claridad y contundencia, la joven expresó en el metraje: “No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más… No vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que porque ponen plata pueden venir acá a hacer lo que les canta las re mil pelotas”.

Tras remarcar que el parque nacional rionegrino peligra por los incendios, Najda continuó: “Se está prendiendo fuego el Brazo Tristeza. ¿Por qué? Porque gente como ustedes, que vienen acá a sacarse la fotito para subirla a redes sociales, hicieron fuego en un lugar donde no está permitido. Estamos dentro de un parque nacional y se está prendiendo fuego”

Con lágrimas en los ojos e impotencia, la fotógrafa de 28 años añadió: “Nos están arruinando loco. Nos están arruinando porque vienen, contaminan, destruyen el lugar… El Parque Nacional Los Alerces se está prendiendo fuego también y hay gente que está perdiendo todo”.

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces alcanzó las 3.000 hectáreas y el viento complica el combate

En un intento por que los turistas y viajeros que deciden disfrutar algunos días en las provincias del sur del país entiendan el valor de la naturaleza que allí se encuentra, la joven argumentó: “La Patagonia es única. Es un lugar precioso y yo entiendo que a ustedes les gusta, y que realmente están disfrutando de esto, pero por favor hagan las cosas bien. Sino no vengan. No vengan, no lo arruinen”.

Con desesperación, la oriunda de Villa La Angostura pidió a los viajeros que “por favor no arruinen” los espacios verdes del sur, ya que estas pérdidas no solo afectan al propio espacio, sino también a todo el ecosistema que lo rodea. “Se nos puede ir todo a la mierda. Realmente podemos perder un lugar que es único en el mundo”, añadió.

En el posteo que suma más de 3 millones de visitas, Tere realizó también un descargo para quienes contaminan y descuidan los espacios turísticos y naturales. “Te juro que no los entiendo. No los entiendo, vienen ndando en bicicleta y tiran la basura en la calle, van de campamento y dejan toda la mugre tirada, van a hacer fogón a un lugar que está prohibido y lo dejan prendido, y realmente nos pueden hacer muy mal. Podemos perder todo”.

“Acá en Villa La Angostura pasó lo mismo hace dos días, en un lugar acá a dos cuadras de donde estamos nosotros. No entienden que lo pueden arruinar todo, nos pueden matar, pueden hacer todo pelota. ¡No vengan más! Si no van a ser responsables con este lugar, no vengan más. Porque lo están haciendo mierda”, expresó con lógico enojo.

Y es que, según relató la rionegrina al medio Infobae, si bien no se siente “representante de nadie ni dueña de la Patagonia”, ha vivido toda su vida en Villa La Angostura, por lo que el hecho de ver que podría perder su hogar por la negligencia de quienes van “a sacarse la fotito para redes sociales” la indigna.

Incendio en el parque Nahuel Huapi

“Yo amo mi casa y la quiero defender a toda costa. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de haber nacido acá, que mis padres me hayan dado la oportunidad de criarme acá, entonces le tengo un amor incondicional. Si tengo que defenderla a puño y espada, lo voy a hacer”, agregó en diálogo con el mencionado medio.

En el video viral, la joven agregó que en lo que respecta a los incendios forestales ya no se trata de “un tema de venta de loteos”, sino que es “por una inconsciencia suya. Esto es por querer sacarse una puta foto y subirla a una red social. ¡No sean tarados! Nos van a hacer pelota, nos van a arruinar. Nos vamos a quedar sin nada por culpa suya. Sean conscientes loco”.

En su descargo, la joven también brindó contexto sobre la escasez de lluvias y la sequía que aqueja a la zona: “No cae una gota de agua desde hace dos meses, está todo seco. No puede ser que no vean que está todo seco. Todavía hay cenizas del volcán Puyehue que explotó como hace 12 años. Las temperaturas están altísimas”.

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el pasado jueves 25 de enero y aún no ha podido ser extinguido. Foto: Redes.

En una línea similar, amplió a Infobae que realizó su descargo tras recibir las noticias sobre los nuevos focos de incendios. “Primero me llegó lo de la reserva Selva Triste, donde encontraron tres focos de incendio el domingo a la madrugada. Personas muy irresponsables decidieron hacer fuego cerca de una zona urbanizada. No se es consciente de que La Angostura no tiene salidas para el lado de Bariloche o San Martín. Se llegan a cerrar esas salidas y nosotros quedamos atrapados acá”, precisó.

“Hoy estoy totalmente indignada. Estoy harta de ir a los senderos y juntar toda la mugre de ustedes, del residente que se hace el padre de la naturaleza y de ustedes, manga de pelotudos, que vienen acá a hacer turismo y arruinan todo”, continuó en el metraje que cuenta con más de 7600 comentarios de internautas que concuerdan con su enojo y otros tantos que tildan de “exagerada” su reacción.

“Estoy muy cansada de esto. Están arruinando todo. No vengan más. Si no van a ser responsables, quédense en su puta casa, prendan fuego su casa hermano, pero no acá. Por favor, porque realmente lo están arruinando todo”, ultimó la joven.