Encontraron un perrito perdido, contactaron al dueño y el reencuentro fue conmovedor

Unos comerciantes se encontraron una escena que los conmovió. Un perro ingresó al local y después de algunos minutos se dirigió hasta la puerta de vidrió y empezó a aullar. Las personas se conmovieron al ver al animal “llorar”.

Según se puede ver en las imágenes que compartieron en una cuenta de TikTok, el can no tenía collar ni correa para poder identificarlo. “Este perrito perdido entró a nuestro local y no paraba de llorar”, explicaron en el video.

Sin embargo, las personas se las arreglaron para contactarse con un hombre que lo vino a buscar. Al principio creyeron que se trataba del dueño del animal, pero más tarde descubrieron que no era del todo así.

“Es un perrito comunitario y su dueño le da de comer y una cama, después de eso el perro es super independiente y al parecer llegó hasta un lugar que no reconocía”, explicaron.

Cuando el hombre llegó al local el perro cambió por completo su actitud y comenzó a mover la cola en señal de felicidad. El reencuentro entre los dos personajes conmovió a los comerciantes, ya que se veían muy a gusto el uno con el otro.

Perros comunitarios

Los perros comunitarios son canes que por lo general no tienen dueño. Viven en barrios o comunidades donde son aceptados por las personas y su cuidado es responsabilidad de todos.

Aunque no tiene una “casa fija” el perro comunitario es alimentado y cuidado por las personas que viven en su zona. En la mayoría de los casos se trata de perros adultos que “aparecen” en el vecindario y que deciden quedarse en el lugar.