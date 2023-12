Qué ves primero: el reto visual que revela si sos una persona generosa

Los test de personalidad están de moda y suponen uno de los entretenimientos con más éxito en las redes sociales, por eso suelen hacerse virales con facilidad.

Estos juegos mentales permiten conocer un poco más de vos y de quienes te rodean, especialmente, sobre aspectos ocultos de la personalidad. Además, son rápidos y entretenidos, lo que hace que podamos pasar el tiempo leyendo sobre ellos.

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

Dependiendo que veas es cuán generoso/a sos.

En este caso, el reto visual que te mostramos busca que sepas si sos una persona generosa. Para eso deberás ver unos segundos la imagen presentada y apuntar cuantos rostros destacas.

TEST VISUAL: MIRÁ LA SIGUIENTE IMAGEN Y RECORDÁ QUÉ VISTE PRIMERO

Dependiendo que veas es cuán generoso/a sos.

¿QUÉ SIGNIFICA LO PRIMERO QUE VISTE EN LA IMAGEN?

A continuación, te mostramos las respuestas de tu personalidad según lo primero que hayas visto.

Si viste un caballo:

Ver al caballo señala que rara vez tomas decisiones sin meditarlas. Sos una persona autentica que no le da trascendencia a lo que otros opinan sobre vos. Jamás juzgas a una persona antes de conocerla.

Si viste un gato:

Ver a este animal te mantiene al margen de los problemas. Escapar de la gente negativa es tu mayor don. Sos bondadoso/a con todo el que se cruza en tu camino y te caracterizas por ser amable y extremadamente generoso.

Si viste un perro:

Ver al canino confirma que posees objetivos muy claros y deseas cumplirlos cueste lo que cueste. Consideras que un tropezón no es caída, sino que te ayuda a levantarte con más fuerza. Has elegido sacrificar tu propia felicidad por ver feliz a otro.

SEGUÍ LEYENDO: