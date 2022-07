Encontraron a la hija de la cantante Roxana Carabajal y detuvieron al padre de la niña de 9 años

Apareció la hija de Roxana Carabajal luego de que la cantante hizo público su desesperado pedido para que la niña aparezca y el padre de la menor quedó detenido. La artista llevaba tres días sin saber nada de la menor ni de su paradero.

La búsqueda de Eva, de 9 años, se hizo pública a través de las redes y de los medios cuando la artista pidió visibilizar el caso. La niña había sido vista por última vez el viernes 8 de julio con su padre, Gonzalo Ismael Koller, en la localidad santafesina de Carcarañá.

Según se supo, el hombre habría evadido un control policial en el que condujo de manera peligrosa, lo que puso en riesgo a él, a su hija y al personal que realizaba el operativo.

Finalmente, Koller y la niña fueron localizados en Rosario, precisamente en una propiedad de Anchorena al 200 bis, a metros del Centro Municipal de Distrito Sur de Rosario.

Luego, la reconocida folklorista compartió un video en el que confirmó la noticia y agradeció a todos lo que se sumaron a la búsqueda de su hija.

La cantante contó que se estaba por reencontrar con Eva y aseguró que la nena estaba en buen estado de salud. “Vamos a seguir en este camino hermoso. Gracias a todos, de corazón. Gracias a las familias, a la prensa, a los que hicieron posible esto, a familiares y a quienes hicieron la investigación”, concluyó.

Roxana Carabajal hizo pública la búsqueda de su hija

El desesperado pedido de Roxana para poder encontrar a su hija se conoció a través del noticiero América Noticias, donde la artista dio detalles del caso. “Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa”, le suplicó Carabajal a su ex, con quien asegura tener una excelente relación desde hace tiempo.

Roxana y Koller llevan seis años separados y ambos comparten la tenencia de la menor. “Viajábamos, nos encontrábamos, cuando tenía que viajar por mis actividades se quedaba con él, totalmente normal. Por eso es inentendible lo que está pasando”, comenzó Carabajal.

“Me tocaba ir a buscarla a mi Eva y cuando llego, me avisan que se había ido con su papá. Pensé que de vacaciones por el fin de semana largo, no sé, y me encuentro con que llegamos a su casa en Carcarañá y que no había ropa, no había algunas cosas de la casa. No he podido ni siquiera entrar porque no puedo ingresar, no sé nada”, reveló.

“Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, dijo angustiada.