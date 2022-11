En fotos: toda la intimidad del casamiento de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

A mediados de julio, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira sorprendieron a todos con un inesperado anuncio. En medio de su viaje por el viejo continente, el conductor le pidió casamiento a su amada a orillas del Mar Egeo. De esta manera, los dos decidían dar un paso más en su relación y fue así como el 21 de octubre se convirtieron en marido y mujer en el registro civil de Bahía Blanca (de donde la novia es oriunda). Ahora la pareja celebra su amor rodeados de sus más cercanos. La ceremonia fue planificada al aire libre en la estancia Villa María de Cañuelas. Con un exclusivo evento para 200 personas, donde los recién casados se propusieron reunir a sus amigos y familiares en una fiesta para el recuerdo.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira oficializando su casamiento. Foto: Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

La ceremonia estuvo a cargo del psicólogo y escritor Gabriel Rolón, muy cercano al conductor. En cuanto a la temática de la boda, los novios eligieron una ambientación romántica y campestre, a tono con el lugar que eligieron para el evento. Para ellos, lo importante era que los invitados se sintieran como en casa.

Gabriel Rolón se encargó de la fiesta.

Respecto a la fiesta, Fantino aseguró que esperan que dure hasta la una de la mañana del domingo ya que mañana habrá un almuerzo con los más íntimos. En declaraciones para A24 el conductor aclaró que “todo está ordenado para que se disfrute” y se permitió bromear con el espíritu festivo de su familia política, “no parece que nacieron en Bahía Blanca, parecen andaluces” ironizó Fantino.

El festejo

A partir de las 16, los invitados a la boda comenzaron a llegar al lugar para presenciar la ceremonia en la que los novios dieron el sí. Según pudo saber LA NACION, Mosqueira decidió lucir para la ocasión un vestido de María Gorof, al tiempo que Fantino prefirió no adelantar quién fue el elegido para su look. Paola Landa es la wedding planner que se encargó de organizar el festejo soñado para la pareja.

Invitados presenciando la boda. Foto: Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

El menú

Según comentó Paola Landa, la wedding planner del evento, en diálogo con Clarín, la pareja pidió un menú variado que incluirá opciones veganas y vegetarianas. El pedido especial del novio fue una barra exclusiva para los amantes del whiskey y los habanos.

baile y consultas de tarot en el casamiento de Alejandro Fantino y Conie Mosqueira. Foto: Captura Instagram/fantinofantino)

“Va a haber una carpa beduina, que son unas islas donde constantemente va a haber comida. También habrá un plato principal y postre. La idea es que coman y bailen toda la noche. Mariano Legui será el DJ y también tocará una banda en la recepción y otra en la fiesta. Va a haber carnaval carioca, una banda y también para hacer karaoke al final de la jornada”, comentó la organizadora del evento.

El lugar

Ubicada a 45 minutos del centro de la Ciudad de Buenos Aires por autopista Ezeiza-Cañuelas, la Estancia Villa María fue diseñada en 1925 por el renombrado arquitecto Alejandro Bustillo. El festejo se lleva a cabo íntegramente en los jardines, que fueron decorados con arcos florales y tienen como principal elemento una pérgola en la que se llevó a cabo la ceremonia.

La Estancia Villa María, escenario de la boda de Fantino y Mosqueira. (Crédito: Página web de la estancia)

Fantino y Mosqueira se casarán en el mismo lugar que eligieron Luisana Lopilato y Michael Bublé en abril de 2011. Allí mismo se casaron también Abel Pintos y Mora Calabrese en septiembre de 2021.

El surgimiento de todo

En diálogo con la revista Caras, Fantino había contado que conoció a Mosqueira en un boliche, meses después de separarse de Lanzoni. “La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”, apuntó el famoso conductor.

Los flamantes novios sellaron su unión con un beso. Foto: Ignacio Sánchez - LA NACIÓN

“Cuando nos conocimos no pensé que iba a ser algo duradero. Él era un famoso de la tele, así que dije: ‘Ya está, me divierto una semana y listo’. Pero no, nos empezamos a ver y a charlar todos los días, y a la semana me escribió en un mensajecito si no quería ser su novia. (...) Eso del ‘amor de mi vida’ se fue cumpliendo, cada vez que la veo a mi prima no deja de recordarme que había dicho eso”, señaló Coni en esa misma entrevista.