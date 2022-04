“Elite”: Omar y Rebeka no aparecerán en la sexta temporada de la serie de Netflix

“Elite” es un fenómeno en Netflix, la serie española basada en adolescentes de alto poder adquisitivo que reciben en su colegio a otros de la clase obrera, chocan permanentemente, se enamoran y viven situaciones trágicas en las que solamente ellos saben qué pasó realmente.

La temporada 5 está disponible en la plataforma y ya se está hablando de la siguiente, la sexta, que ya fue confirmada y que seguramente traerá varios giros al guion que encantarán. Vendrán sorpresas y aquí te contaremos algunos datos que adelantaron desde la producción de “Elite”.

Para tristeza de muchos, confiaron que uno de los personajes más queridos ya no aparecerá. Se trata de Omar, interpretado por Omar Ayuso, el actor que se convirtió en un ícono de la comunidad LGTB por su relación en la ficción con Arón Piper (Ander).

Fue el mismo artista que se despidió de su personaje en las redes sociales al abrir su corazón y compartir un texto extenso y sentido.

“Pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento”, escribió primero y siguió: “En una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó. ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces”.

“Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. Gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y muchas guerras. The show must go on!!!”, completó.

Omar ya no aparecerá en la temporada 6 de Elite

Rebeka también dejaría “Elite” en la sexta temporada

Al parecer, otra de las grandes despedidas sería la de Rebeka, el rol interpretado por Claudia Salas, quien se volcó a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que generó dudas en cuanto a su continuidad en la serie de Netflix.

“El cinco siempre fue mi número favorito. Gracias, gracias y (eternamente) gracias por todo lo que has traído a mi vida. Turbulencias incluidas. Todo”, compartió primero y luego siguió.

“Qué viaje tan loco. Literalmente. No hay hueco posible en un post para explicar lo que significa. Ojalá la disfruten una décima parte de lo que la he disfrutado yo. Gracias Rebeka (con “k”). Y por supuesto a todo el EQUIPO TÉCNICO que ha hecho posible esta aventura. Gracias familia”, publicó junto a una seguidilla de fotos.

Rebeka, otro de los personajes que ya no participaría de la nueva temporada de Elite

Rebeka, otro de los personajes que ya no participaría de la nueva temporada de Elite

Rebeka, otro de los personajes que ya no participaría de la nueva temporada de Elite

Rebeka, otro de los personajes que ya no participaría de la nueva temporada de Elite