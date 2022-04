Hay personas que suelen ser señaladas como inexpresivas o que no tienen emociones pero, en muchos casos, sucede que simplemente no dejan salir lo que les pasa adentro y no se muestran como realmente son.

En este horóscopo veremos cuál es el signo del zodíaco que esconde lo que siente; ese que mantiene su privacidad y no quiere que nadie se entrometa en sus asuntos.

Cáncer, el signo del zodíaco que esconde lo que siente

Los nativos del signo zodiacal de Cáncer son sensibles y emocionales y creen que lo mejor es mantenerse hermético, no dejar salir sus sentimientos para así protegerse.

Cáncer y Escorpio, los signos que esconden lo que sienten

Los seres aprenden a conservar en su interior todo lo que siente y piensan y quedan a la espera del momento propicio, el de mayor confianza, para poder sacarlo a la luz sin miedo a las reacciones de los otros.

Escorpio, el otro signo del zodíaco que esconde lo que siente

Las personas de Escorpio tienen sentimientos intensos y apasionados, ellas saben que con sus emociones y pensamientos pueden construir y también destruir.

Este signo intenta controlar sus impulsos y guarda muchas verdades en su interior y finge que no siente nada. Suele reprimir para protegerse de todos los sospechosos de atentar contra su vida.