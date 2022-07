El Pocho Lavezzi está soltero: dicen que Natalia Borges se cansó de sus infidelidades y lo dejó

Ezequiel El Pocho Lavezzi vuelve a los portales de chimentos porque acaba de separarse de Natalia Borges, su novia modelo con la que compartió casi tres años de su vida. Fue Lío Pecoraro quien reveló el final de la relación y quien adelantó los motivos que podrían traer un escándalo en la farándula.

En “A la Barbarossa”, el periodista reveló al aire la noticia que “es oficial después de tanto tiempo juntos”. Georgina Barbarossa lo interrumpió en forma de chiste: “Ay pásenle mi celular, Pocho yo no quiero que me mantengan, no quiero nada eh, vas a estar tranquilo, siempre me gustó”.

El Pocho Lavezzi y Natalia Borges ya no están más juntos

Y Lío retomó el caso al contar una anécdota que habría desencadenado la crisis: “Se acuerdan de Pablo Cosentino, ex marido de Daniela Urzi, bueno el Pocho era muy amigo de él. Una vez vio unos mensajes que Natalia le mostró donde decía que se la quería levantar cuando aún estaban juntos”.

“¿Quieren saber qué hizo? Lo invitó a tomar un café y ahí lo surtió a piñas, furioso por lo que había pasado. Esta historia Pablo Cosentino no quería que salga a la luz pero efectivamente pasó”, relató.

El Pocho Lavezzi y Natalia Borges ya no están más juntos

“¿Pero por qué se separaron entonces?”, consultó la actriz y conductora del ciclo de Telefe. “Porque ella ya no lo aguanta más, no tolera sus infidelidades. Te digo más tengo tres chats que no los voy a mostrar porque estaría mandando al frente a las mujeres que el Pocho le escribió”, confió Pecoraro.

Yanina Screpante también se separó de El Pocho Lavezzi por sus infidelidades

La blonda y el exfutbolista estuvieron juntos durante mucho tiempo y a mediados del 2018 cortaron el vínculo por rumores de infidelidad por parte de él, lo cual desató una batalla legal. Recién a fines del 2021, la Justicia determinó que Yanina debía abandonar la propiedad que pertenecía a Lavezzi porque el resultado del juicio lo favoreció.

“La echan del departamento de Vicente López donde aún vive. Esto fue así, en este programa tuvimos la primicia del juicio de atribución de vivienda que Yanina Screpante le inició al Pocho Lavezzi, un departamento en Olivos, y ella pierde el juicio”, reveló Yanina Latorre en “Los ángeles de la mañana”.

Yanina Screpante (Instagram/@yanaisok)

“Screpante llegó hasta la Corte porque apeló y apeló y mientras se quedó viviendo en el departamento. El Pocho mantenía el departamento: pagaba las expensas y los gastos fijos”, sumó.

Según la panelista de Ángel de Brito, la modelo le inició un segundo juicio al deportista por compensación económica por los años que no pudo trabajar mientras convivieron. Ella pide 15 millones de dólares. “El Pocho está muy enojado por esos dos juicios. Este segundo aún sigue, ella no lo perdió”, comentó Latorre.