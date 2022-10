El particular baby shower de Barby Franco: un megaevento con muchos famosos y sorpresas

Barby Franco va a ser mamá en tan solo unas semanas y, previo al nacimiento de su primera hija, celebraron el tradicional baby shower. Pero, lejos de las típicas fiestas de recibida del bebé, la modelo armó una mega fiesta en la que también celebró su cumpleaños.

La panelista y Fernando Burlando recibieron a sus familiares y amistades, muchas de ellas famosas, quienes fueron parte del evento en el que la llegada de la bebé fue el motivo principal de celebración de la pareja.

El sábado, Barby recibió a todos sus invitados en un bar del barrio privado La Dolfina, en Buenos Aires. La modelo había estado en todos los detalles del evento junto a los encargados de organizar una de las fiestas más importantes para ella y el abogado.

La futura mamá lució un vestido blanco y corto de encaje con detalles en plumas. Y completó el look con unas botas blancas y, no podía faltar, el make up con brillos que la hicieron lucir aún más diosa.

A la fiesta no faltaron las grandes amigas de Barby, como Pampita, quien fue acompañada de Roberto Garía Moritán, y Jésica Cirio que fue con Chloé y su marido, Martín Insaurralde. También dijeron presente Barbie Simons, Gastón Trezeguet, Nazareno Caseros, Natalie Weber y Nico Peralta, entre otros.

Barby Franco y Ferando Burlando celebraron el baby shower de su bebé.

La futura mamá y sus invitados disfrutaron de una fiesta en la que no faltó la música y el baile. Además de ser mixto, no fue el clásico té, sino que todos bailaron y se divirtieron hasta que los agasajados marcaron el fin de la noche.

La fecha de parto está estipulada para el 29 de diciembre, por lo que Barby y Burlando están ultimando los detalles para el nacimiento de la primera hija de la pareja. Entre ellos la habitación de la niña y todo lo relacionado a la llegada de la bebé.

