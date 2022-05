El llanto de Chanchi Estévez al recordar a su papá: “Hubiera preferido tenerlo y no jugar en Primera”

En el Hotel de los Famosos, José María Muscari propuso una consigna para que los participantes se pudieran conectar consigo mismos. La ronda fue pasando hasta que llegó el turno del ex futbolista Chanchi Estévez, que recordó a su padre con mucha emoción. “Es terrible”, lanzó cuando miró la foto de su papá.

Este miércoles, en su rol de coach emocional, José María Muscari pasó por el Hotel de los Famosos y reunió a los participantes para una consigna para que cada uno cuente más de sus vidas. “Hoy los vemos en su presente, en su adultez, pero me interesa saber un poco quiénes eran ustedes antes”, les dijo Muscari.

El coach emocional llevó unas fotos de cada uno cuando eran niños. Tocó el turno de Chanchi Estévez, quien rápidamente se emocionó y Sabrina Carballo, su ex, se encargó de contenerlo. “Cuando veo esa foto siempre siento como que me atraviesa. No tengo muchas fotos con mi viejo, así que es terrible”, empezó diciendo.

La foto que emocionó a Chanchi

Luego, describió de qué momento se trataba la fotografía que tenía en frente. “Esa foto es con mi viejo, somos muchos hermanos, nueve, todos varones, y mi viejo falleció cuando yo tenía 17 años”, agregó.

Chanchi no pudo aguantar sus lagrimas al acordarse de su padre

También explicó que su papá lo ayudó muchísimo en la primera etapa como deportista profesional. “Laburaba mucho él y mi vieja, y nada, uno siempre en la vida dice hubiera preferido tenerlo ahí y no haber jugado en Primera. Me hubiera chupado un huevo jugar en Primera”, dijo para sorpresa de todos.

Martin Salwe se quebró al recordar su camino antes de llegar a la televisión

Luego de mostrar las versiones infantiles de Alex Caniggia, Emily Lucius, Melody Luz, Sabrina Carballo, Imanol Rodríguez, Chanchi Estévez, Lissa Vera, Locho Loccisano y Majo Martino, llegó el turno de Salwe. Al locutor le enseñaron una foto suya de niño en donde se lo veía con un micrófono de radio. “Posta que tengo el recuerdo que quería ser locutor, conductor”, dijo para empezar.

Martin Salwe es uno de los personajes más renombrados del Hotel

Muscari le preguntó qué le diría a ese Martín niño, y él respondió: “Le diría que se hizo el recorrido literalmente solo. Mis papás no querían para nada, así que cuando salí del secundario, hasta ahí llegó como la obligación y armé un canal de YouTube, trabajaba de otra cosa, ganaba muy poca plata y la usaba para alquilar una cámara”.