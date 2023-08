El hombre que increpó a Pablo Echarri dijo estar arrepentido pero se justificó: “A veces el silencio no es una opción”.

En los últimos días se hizo viral un video en el que una pareja de tucumanos increpó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa en un aeropuerto por su ideología política.

Se trata de Iván Troitiño y su esposa, ambos profesores de educación física. Troitiño, en diálogo con La Gaceta, pidió disculpas a la sociedad por su comportamiento, pero al mismo tiempo se justificó. “Aprovecho para disculparme porque no es mi naturaleza estar escrachando a nadie pero, ¿sabés qué pasa? Llega un momento en que el silencio no es una opción”, declaró.

En un principio trascendió que el escenario del entredicho había sido el Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, el instructor y karateka informó que el cruce tuvo lugar en un aeropuerto de Panamá meses atrás.

En cuanto los tucumanos sacaron sus cámaras para filmar a Echarri y Dupláa, la pareja de actores hizo lo mismo. Troitiño contó que lo que lo motivó a tal acción fue “la impotencia de la gente (que viajó con ellos) de querer decirles algo porque en ese momento el dólar estaba a 400 y tanto”.

Tres meses después del enfrentamiento, Troitiño decidió compartir su video en espera de una respuesta o un mea culpa. “Tenía la esperanza de que reaccionen y digan algo en estos momentos en que (el dólar) está diez veces peor”, aseguró luego de contar que solía admirar a los actores por su trabajo.

“No estoy justificando un escrache, ni estoy diciendo que la gente lo haga –sostuvo el instructor–. Simplemente estoy dando la cara y quiero explicar por qué lo hice. Es muy duro que cada tanto vengan tus hijos y te digan ‘papá, me quiero ir del país’”.

Según La Gaceta, con la trascendencia del video, también resurgió el pasado político de Iván Troitiño. Algunos usuarios de las redes sugirieron que el accionar del entrenador pudo haber estado motivado por su filiación a Silvia Elías de Pérez. Sucede que, en el 2019, el tucumano formó parte de las listas de la ex senadora radical.

Consultado al respecto, Troitiño contó una detalle extra que habría sucedido cuando se apagaron las cámaras. “Los dos actores me hacían la señal de la victoria y a mí me hace gracia porque en mi juventud me crié en el justicialismo. Yo les decía: ‘No, el verdadero peronista justicialista soy yo, ustedes son unos ladrones’”.

Sobre su relación con Elías de Pérez, contó a La Gaceta que fue contactado en 2019 por una actividad deportiva. “Querían ver una cara vinculada al deporte. En ese momento me pusieron como concejal pero en octavo término. Matemáticamente todo era imposible y eso estaba más que claro”, aseguró.

