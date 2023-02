El escalofriante mensaje que recibió una joven al comprar en Shein: “Vas a morir en este vestido”

La tienda online Shein es una empresa de China que trabaja en más de 220 países. Su relevancia radica en que producen moda rápida, con diversidad de talles y modelos a precios muy competitivos en el mercado, por lo que es una de las favoritas para muchas personas. Sin embargo, ahora se encuentra en el centro de la polémica por un mensaje que la empresa le habría enviado a una compradora.

Amanda, una madre de 38 años proveniente de Michigan, Estados Unidos, publicó un alarmante video en su cuenta de TikTok en el que asegura que estaría amenazada de muerte por, nada más y nada menos, que la empresa china.

En la publicación que la mujer etiquetó a diferentes cuentas oficiales de Shein, pidió que “por favor expliquen el siguiente video adjunto”. Así, procedió a explicar la situación: “Compré el 15 de enero este vestido y otros más. Al abrir el paquete de Shein, 6 piezas de papel doblado cayeron. Estoy asustada y preocupada y llamé a la policía. Esto no es una broma. No voy a vestir ni a probarme este vestido, ni siquiera si se trata de una broma”.

En el video posteado, se puede ver cómo Amanda viste guantes para tomar el vestido, sacudirlo y mostrar que seis pedazos de papel caen al suelo. Para demostrar cuál es su temor, la mujer muestra una de las piezas en las que se lee: “vas a morir en este vestido”.

El mensaje que recibió la mujer de Michigan en su paquete de Shein. Foto: Captura video / TikTok.

De acuerdo con su relato, la joven recibió su paquete a mediados de enero. Al abrirlo no presentaba ninguna sospecha, puesto que -como aclaró en la publicación- esta no era su primera compra en la tienda. Sin embargo, al leer uno de los papeles, Amanda corrió a sanitizar sus manos y radicar una llamada a la policía local.

“Levanté uno y al desplegarlo todos dicen lo mismo “morirás en este vestido’'. Me puse guantes, me lavé las manos... Estoy asustada, nunca me voy a poner el vestido”, asegura Amanda en el video que ya cuenta con más de 9.6 millones de reproducciones.

Amanda (@michigansmiles83) mostró cuál es el vestido que compro y por el que recibió la amenaza. Foto: Captura video / TikTok

Por otra parte, de los 16 mil comentarios que suma la publicación, muchos internautas le restaban importancia al mensaje, ya sea porque no le creían a la mujer o porque se lo tomaban como un chiste exagerado. Sin embargo, esta no es la primera vez que Shein se ve envuelta en la polémica.

Desde que la empresa ganó reconocimiento, diversos usuarios y referentes del mundo de la moda han criticado que su forma de producir fast fashion (moda rápida) trae graves consecuencias para el medio ambiente. Asimismo, la empresa ha sido acusada de tener empleados en condiciones de trabajo precarias.