El dramático relato de Vanina Escudero sobre su enfermedad

Desde hace algún tiempo, Vanina Escudero viene manteniendo un perfil bajo. Alejada de los grandes medios, la hermana de Silvina Escudero se encuentra viviendo en Uruguay junto a su familia y se dedica al mundo del espectáculo, como empresaria.

Vanina está casada con el humorista Álvaro Navia, conocido por su personaje de Waldo en VideoMatch, y con él tiene dos hijos, Benicio y Joaquina.

Vanina Escudero y Álvaro Navia (Instagram).

En su cuenta de Instagram, la empresaria realizó un emotivo posteo en el que conmemora el primer aniversario desde que tuvo que ser intervenida de urgencia por una enfermedad que ella desconocía.

“SE CUMPLE 1 AÑO de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto. Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar. Hoy, tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar. Pero arrojaron luz”, comenzó escribiendo Escudero.

“Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida y te vas viendo afectada en diferentes aspectos que no lográs solucionar” confesó la bailarina.

La bailarina dio detalles de la enfermedad que padece

Para cerrar su posteo, Escudero agradeció a sus médicos e invitó a las mujeres a chequear su estado de salud y estar atentas a esta enfermedad.

“Mujeres estemos atentas a los síntomas porque podemos calmar esta tormenta interna de sangre que de acuerdo a cada una será más leve o más fuerte.Tanto aprendí y podría contar y tanto más por aprender. Pero en un post no entra todo.Gracias a los médicos que me trataron y me apuntalaron y a los que al día de hoy sigo consultando.”

QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS, LA ENFERMEDAD DE VANINA ESCUDERO

Según los especialistas, la endometriosis es una enfermedad rara y que presenta muchas dificultades. En líneas generales se trata de una enfermedad en la que el tejido que está dentro del útero (endometrio) aparece fuera de ese lugar, alrededor de los ovarios o de cualquier otra parte del interior del cuerpo.

La bailarina reveló que padece endometriosis

Los síntomas son variados y depende de dónde se produce la endometriosis, pero según las páginas especializadas se pueden resumir en períodos menstruales dolorosos, dolor crónico en la parte baja de la espalda y la pelvis, dolor durante o después del sexo, deposiciones dolorosas o dolor al orinar durante los períodos menstruales, infertilidad y la paciente podría experimentar diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.

El Dr. Emilio Gassibe, con sus formas un tanto polémicas (pero clarísimas) para explicar ciertas cuestiones, visitó el programa Cada Día, de Canal 9 Televida, da una clase magistral sobre esta enfermedad y pone luz sobre este tema.