El día que Queen llegó a TikTok para homenajear a Freddie Mercury con un reto que se hizo viral

No hay dudas de que Queen es una de las bandas musicales más importantes de la historia y, por ende, Freddie Mercury uno de los artistas que siempre estará en el recuerdo de todos. Su talento cruzó fronteras y aún sigue vivo en el corazón de sus fans. Hoy se cumplen 31 años de su fallecimiento.

En la cuenta de Instagram del cuarteto, recordaron al vocalista con una postal tomada por Neal Preston. Y se limitaron a escribir: “Freddie Mercury 🖤 5 septiembre de 1946 - 24 de noviembre de 1991″.

Freddie Mercury falleció hace 31 años y todo el mundo lo recuerda

En 2020, el grupo británico sorprendió a sus seguidores del mundo virtual al abrir su cuenta oficial de TikTok, la famosa red social donde se viralizan videos y challenge.

En ese momento se cumplían 29 años de la desaparición física del vocalista que rompió con el molde de la música, y para homenajearlo, la banda británica lanzó un reto que causó furor rápidamente entre sus fanáticos.

Luego de dos días de esta la cuenta activa, la banda sumó más de 185 mil seguidores y rápidamente hizo estallar las redes sociales. Solo pasaron dos años y hoy, el perfil ya superó los 2.4 millones de followers.

En el video, la banda recuerda el icónico momento donde Freddie vocaliza durante su presentación en el concierto Live Aid en el Estadio Wembley.

Queen y su desembarco en TikTok

La aplicación TikTok cuenta con 10 canciones de Queen que se podrán utilizar para la creación de videos, como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’, ‘We Are The Champions’, ‘I Want To Break Free’, ‘Somebody To Love’, ‘Killer Queen’, ‘Radio Ga Ga’.

De esta manera, el grupo nacido en Inglaterra sigue demostrando su vigencia después de varias décadas sin su vocalista, justo como lo hizo cuando se estrenó la película Bohemian Rhapsody protagonziada por Rami Malek.

El actor Rami Malek acepta el Óscar al mejor actor por su papel en "Bohemian Rhapsody"