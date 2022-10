Freddie Mercury solidario: Subastarán su auto preferido por una importante causa humanitaria

Freddie Mercury tenía una particular devoción por los vehículos. En realidad era algo compartido con toda la banda, cosa que quedó demostrado con la canción “I’m in love with may car” (Estoy enamorado de mi auto), canción de Roger Taylor en el disco “A night at the Opera” de 1975.

En 1979, el cantante de Queen, se enamoró de una maquina y fue así como el Rolls Royce Silver Shadow, que ahora se subasta, llegó a su vida.

Según destaca el sitio web Du Pont Registry: “El Rolls-Royce plateado Shadow de 1974 que se ofrece a la venta aquí es un testimonio del entusiasmo de Mercury por todas las cosas sobre cuatro ruedas, ya que se mantuvo en su propiedad durante más de una década. Este Silver Shadow se registró por primera vez en las carreteras del Reino Unido en junio de 1974. Los primeros años de la vida de este automóvil no están documentados, pero se registra que el Rolls-Royce fue adquirido por la compañía de Mercury, Goose Productions Ltd., en 1979.”

Según lo que se sabe de Freddie, es muy poco probable que manejara el auto porque él nunca tuvo licencia de conducir, pero en manos de un chofer, ésta máquina fue su medio de transporte durante muchos años.

“Acompañando al automóvil hay un archivo de historial que presenta el nombre de Mercury en una variedad de facturas de taller. Curiosamente, gran parte del papeleo en el archivo está registrado a nombre de Mary Austin, ex pareja de Mercury, quien ayudó al cantante con el mantenimiento del Rolls-Royce”. El sitio remarca esta particularidad del vehículo. Una muestra más del amor que se profesaron Austin y Mercury.

QUÉ PASÓ CON EL AUTO DE MERCURY TRAS SU MUERTE

Después de la muerte del líder de Queen, en 1991, el vehículo quedó en manos de Kashmira Cooke, su hermana. En 2003, la mujer compró el auto y lo tuvo por diez años, hasta que fue subastado en 2013.

“Los compradores deben tener en cuenta que este automóvil se ha mantenido almacenado durante un período prolongado de tiempo y se beneficiaría de la inspección mecánica antes de ser conducido”, detalla el sitio web como una advertencia a quien adquiera esta joya de la historia.

“Todas las ganancias de la venta de este lote se destinarán a Superhumans Center, una organización benéfica establecida para brindar ayuda a Ucrania”, informa el sitio web.

El sitio no informa cuánto sale el auto. Para tener esa información, los interesados tienen que llamar por teléfono. La subasta es el 5 de noviembre y se espera que alcancen cifras récord.