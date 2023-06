El descargo del escultor de la estatua de Mirtha Legrand: “No entiendo el ensañamiento con destruir esta creación”

En las últimas semanas diferentes estatuas han acaparado la atención pública por diversos aspectos. Una de ellas fue la escultura realizada por un artista cordobés a Mirtha Legrand en su ciudad natal. Sin embargo, luego de que la diva de la televisión confesara estar desencantada con la creación, el escultor Daniel Melero se pronunció en las redes sociales para dar su opinión contra las duras críticas que recibió la obra.

En un video de 6 minutos y medio compartido en Facebook, Melero comenzó su defensa agradeciendo a los ciudadanos de Laboulaye -ciudad cordobesa de la que es oriundo- por su solidaridad y preocupación por su bienestar. Y es que no es ajena a los argentinos la polémica que generó la escultura que fue erigida en el pueblo santafesino de Villa Cañás a la Chiqui.

Tras el agradecimiento, el escultor confesó sentirse triste por el hecho de que a la conductora no le gustara el homenaje. De hecho, la misma Legrand bromeó con que le dieran una foto suya para que realizara nuevamente la estatua “porque yo no me reconocí”, agregó entre risas.

“Uno se pone un poco triste por tratar de querer homenajear a una persona incluso en vida y que esa persona esté conforme con esto. Lamentablemente esto no ha sucedido, fue todo lo contrario lo que ha pasado”, lamentó.

En adición, Melero agregó que no fue su decisión personal llevar a cabo el homenaje: “Yo sólo fui un puente. El homenaje a Mirtha Legrand se lo hace Villa Cañás. Quería aclararlo porque mucha gente no lo tiene claro. Yo soy un escultor que hace esculturas. Las obras son de hierro. Esta es la expresión de lo que yo pienso es la imagen de Mirtha”.

En otra oportunidad, ya había explicado que “se hicieron dos esculturas: una que es hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada queda dentro de un salón; y la otra que es de metal con una pátina color bronce, que queda afuera”.

Mirtha Legrand sobre su estatua en Santa Fé.

Asimismo, su mensaje no estaba dirigido únicamente a la diva de la televisión argentina, sino que también criticó el tratamiento mediático que se realizó sobre la escultura. “Lo que yo no pude entender en ningún momento fue el ensañamiento inapropiado [desde los medios] con destruir esta creación. Y no me refiero a la creación literal de la escultura, sino de la intención de homenajear a una persona”.

“Se ensañaron hasta destruir totalmente este proyecto. Esto sucede, aparentemente, a menudo y hay que reverlo en la sociedad. Se opina mucho sin tener en cuenta nada y sin saber, eso es lo más triste. Hay que saber del tema para opinar”, agregó tajante. Y es que la estatua fue retirada de su lugar en Villa Cañás. Si bien se pensó que fue a pedido de Legrand, la conductora precisó que le solicitó al intendente que la hiciera “arreglar”.

En tanto, el escultor defendió su trabajo y se mostró agradecido, una vez más, con quienes apoyaron su creación. “Estoy muy contento porque sé que hay muchas personas que han estado en mi ciudad y que me conocen por mi trabajo. Yo me conozco, sé lo que hago y lo que realizo. En este tema no soy un improvisado, he trabajado y hecho muchas obras en todo el país”, mencionó hacia el final.

