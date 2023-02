El descargo de Maru Botana tras las críticas a su hija por trabajar en Hawái: “Me da fiaca”

Maru Botana se refirió a la repercusión que generó su reciente revelación acerca de que su hija Lucía Solá, de 21 años, trabaja como empleada doméstica en Hawái y gana 40 dólares por hora.

La famosa cocinera había contado en radio Rivadavia que Lucía está viviendo en Hawái. “Se quedó como cuatro meses y ya es el segundo año que lo hace. Va a trabajar de empleada doméstica. Y ella está feliz”, señaló.

“Ella elige eso. En diciembre se va y se queda allá instalada, feliz, trabajando de empleada doméstica y viendo los paisajes. Y a mí me encanta porque es una forma de independizarse también”. ¿Cuánto cobra Lucía por su labor? “Gana 40 dólares la hora”, declaró Maru.

Maru Botana y su hija Lucía Solá - Foto: Instagram / marubotanaok

El caso provocó reacciones variadas en las redes sociales. Incluso, una trabajadora habló en el magazine “Nosotros a la mañana” (El Trece) y desmintió a la chef. “Aloha, mi nombre es Estivalí. Llevo en Maui 18 años. Soy la ‘property manager’ en una casa donde empleamos ‘housekeeping’ (cuidadores de casas) y, aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara 40 dólares la hora, la verdad es que no se cobra esa cifra la hora (40 dólares) por hacer ‘housekeeping’”, dijo, al precisar que la remuneración es entre 25 y 30 dólares.

Después de la polémica, Maru Botana estuvo en Mendoza para inaugurar una sucursal de pastelería de “Maru Botana, Dulce & Salado” en el Park Hyatt y habló con Los Andes acerca de sus proyectos gastronómicos, así como de su alejamiento de la televisión, donde marcó generaciones con “Sabor a mí” en Telefe.

Maru Botana - Foto: Mariana Villa / Los Andes

La pastelera expresó que “no es la tele que busco hoy”. “Prefiero proyectos más serios o más relacionados con lo que me pasa a mí. En las redes puedo compartir mi vida de una forma súper sana y creo que a la gente le encanta mi faceta de mujer, de madre, de pastelera, en mis viajes”, manifestó.

“Creo que en la tele no tengo ese espacio”, agregó.

“No me gustan los conflictos, así que rajo -sic-. De algunos me río, pero de otros salgo. Creo que la gente me conoce muy bien y estas cosas (NdR: las declaraciones acerca del sueldo de una de sus hijas en Hawái como mucama) me suman un montón porque la gente me marca su cariño cada vez más profundo. Pero por otro lado, me da fiaca y eso es lo que no quiero, esa tele”, cerró la cocinera.