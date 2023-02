Maru Botana se alió con un hotel y expandió su negocio a Mendoza

Lo que empezó con visitas ocasionales por alguna que otra iniciativa solidaria se transformó en una oportunidad de negocio para la reconocida cocinera y pastelera Maru Botana. Desde hace algunas semanas, cuando inauguró una sucursal de “Maru Botana, Dulce & Salado” en el Park Hyatt Mendoza, divide su tiempo entre la provincia y Buenos Aires.

Con un perfil muy calmo, distinto a las tumultuosas semanas que vivió por sus polémicas declaraciones sobre el trabajo de una de sus hijas en Estados Unidos, y sin perder la sonrisa que siempre la caracteriza, Maru atiende ella misma la pastelería que funciona de 10 a 20 horas. Allí mismo, se tomó unos minutos para charlar con Los Andes donde habló de sus negocios en la provincia, el desarrollo de su marca personal, la televisión, las redes sociales y más.

- ¿Por qué elegiste Mendoza para instalar tu pastelería?

- Hace casi dos años venimos a la provincia por el tema de Conin y también se armó una relación con Hyatt, con quienes siempre estamos proyectando acciones, como tardes té, con Conin como tercero en la cadena. Las cosas fueron avanzando post pandemia y siempre tuvimos ganas de tener un espacio acá y darle a los mendocinos un lugarcito para que puedan venir a comer las tortas. Es un espacio dentro del hotel al que vengo todas las semanas para estar, para cuidar y producir.

Me gusta esta relación que se ha generado con Mendoza. Al principio todo empezó como un tema solidario, pero hoy tiene otra historia y otros proyectos que están buenísimos para mí. Me encanta.

- ¿Ves a Mendoza como una plaza para expandir tus negocios?

- Sí, me gusta mucho. Acá armé una relación. Uno muere de ganas de tener locales por todos lados, pero siento que siempre tenés que tener una relación con el lugar y la gente. Por lo menos yo lo veo así y me cuesta llegar así de sopetón. En Mendoza la gente me recibió con mucho cariño y eso me dio muchas ganas. Viajo mucho para acá y me pareció que era una linda oportunidad para afianzar todo esto. Además, estoy realizando un trabajo con una cooperativa de mujeres con Conin.

Maru Botana viaja todas las semanas a Mendoza para atender su pastelería. - Los Andes

- ¿Qué tiene la provincia que la hace diferente a otros lugares del país para que decidas instalarte?

- Mientras hablamos pienso en todos los lugares de Argentina en los que he estado. He recorrido mucho y me gusta mi país. Siempre tuve ganas de salir un poco de Capital y esta fue la primera oportunidad que se dio, quizás se pueden abrir otras. La gente del interior me encanta y creo que viven a otra velocidad, con una vibra distinta. En Buenos Aires se vive a mil por hora y las cosas van sucediendo y te pasan por arriba. En el interior es distinto, es lo que los hace distintos y se siente de otra manera. Cada vez que viajo a Mendoza recargo las pilas y llego a Buenos Aires distinta.

- ¿Cómo es la combinación con el equipo de trabajo del hotel?

- Nosotros ya hemos trabajado mucho con los chicos con los tés de la tarde para Conin. Pero para esta ocasión especial, el pastelero del Hyatt viajó a Buenos Aires a capacitarse y ver cómo se hacían las recetas y yo cada vez que vengo estoy arriba controlando que todo sea perfecto y que salga igual. Por un tema de clima, que Mendoza es más seco, hay algunas cosas de las masas que pueden cambiar. Pero estoy muy contenta. Me pasa que las pastelerías son una parte mía y quiero que todo salga igual y me da miedo delegar y replicar, pero el resultado ha sido espectacular. Hay una relación súper estrecha y es muy lindo porque todos estamos apuntando a que esto funcione.

- ¿Cuál es el plazo de extensión que han puesto de tu pastelería en Mendoza?

- No lo sabemos. Queremos que la gente venga. Yo estoy firme acá todas las semanas y la idea es que puedan seguir viniendo.

- ¿Cómo trabajas en la expansión de la marca “Maru Botana”?

- Por suerte llevo bastante, mi primer negocio lo abrí hace más de 30 años. Me encanta proyectar y creo que en Argentina hice un montón. Me pasa también que mi nombre está muy conjugado con el negocio. Hoy la marca está en todos lados, pero me faltaría estar en más. Siempre estoy proyectando crecer y apuesto mucho por el país. Incluso, estoy abriendo un nuevo local en Buenos Aires.

No me puedo quejar, he hecho de todo en Argentina. No digo que con sacrificio, porque me encanta lo que hago y estar en constante movimiento. Pero manejo mi propia economía y proyectos. Por supuesto creo que puedo abrir otros locales en otras provincias y fuera del país. Creo que he hecho un piso enorme y me gustaría que dispare para cualquier lado.

Maru Botana no descarta seguir expandiendo sus negocios en Mendoza. - Los Andes

- Parte de ese piso ha estado ligado a la televisión, ¿hoy te ves de nuevo en ese medio de manera diaria o con un programa?

- Creo que evolucioné con todo lo que está pasando. A mi me tocó estar en el momento más fuerte, pero después aflojó un poco. Si bien me encanta el medio y tengo proyectos para hacer, por ahí no es la tele que busco hoy. Prefiero proyectos más serios o más relacionados con lo que me pasa a mí. En las redes puedo compartir mi vida de una forma súper sana y creo que a la gente le encanta mi faceta de mujer, de madre, de pastelera, en mis viajes. Creo que en la tele no tengo ese espacio, pero me encantaría poder hacer un programa así, que me siga por todos lados, mostrando todo lo que hago, en medio mechando una receta o recorriendo todo el país. Todo eso, estar pendientes de mis hijos, me carga de energía y mi vida es un 360° de cosas y ese sería el tipo de programa que me gustaría y no estar detrás de una cocina, haciendo recetas que ya la gente me vio hacer 200 millones de veces.

Eso no está hoy. La tele me dejó una marca muy linda, pero me gusta lo que me pasó de evolucionar mucho con las redes, porque me siento cómoda, las disfruto y nunca me costó. Cuando se da un espacio en la tele por ahí estoy, pero depende. Estoy para programas sueltos, para participaciones en Uruguay o Paraguay, porque me divierte la pantalla. Me divierten cosas sanas, no tanto lo que se da hoy que están buscando lo malo.

- ¿Cómo es tu relación con los medios hoy?

- Corro. No me gustan los conflictos, así que rajo -sic-. De algunos me río, pero de otros salgo. Creo que la gente me conoce muy bien y estas cosas (NdR: las declaraciones acerca del sueldo de una de sus hijas en Hawaii como mucama) me suman un montón porque la gente me marca su cariño cada vez más profundo. Pero por otro lado, me da fiaca y eso es lo que no quiero, esa tele.