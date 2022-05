El Chino Darín habló de Úrsula Corberó, dio cátedra y en las redes lo hicieron tendencia

El Chino Darín dio cátedra y en las redes sociales lo convirtieron en tendencia. Y es que el actor tuvo sólo palabras bonitas y adecuadas para su novia Úrsula Corberó cuando los periodistas le preguntaron por la actriz española.

El artista argentino elogió a su pareja y sus dichos resonaron tanto en Twitter que lo hicieron furor. Las frases “mi mujer” y “el Chino Darín” ocuparon los primeros puestos del listado de hashtags más usados.

“Qué hombre el Chino Darín”, “Todo hace bien, qué hombre”, “El Chino Darín dejó la vara altísima”, fueron varios de los comentarios que hicieron los usuarios de la red social del pajarito azul cuando vieron el video del hijo de Ricardo Darín.

El Chino Darín y sus dichos para con Úrsula Corberó

Qué dijo El Chino Darín sobre Úrsula Corberó

El Chino Darín estaba en una presentación y se paró a hablar con la prensa presente y ante el micrófono de la agencia de noticias española Europa Press, sorprendió al decir qué era lo que más le atraía del país en el que estaba residiendo.

“¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, le preguntaron y El Chino soltó: “¿De España? Mi mujer”. Y tras una sonrisita sumó: “No me pudo acompañar pero no pasa nada, ya tendré tiempo de verla, disfrutarla y de tener intimidad”.

“¿Y cómo la definirías a tu mujer? ¿La mejor de todas?”, le consultaron y sin dudarlo, el actor argentino comentó: “No la definiría. Me parece que si la defino, la limito”.

Darín también habló del presente laboral de la actriz que protagonizó la serie “La casa de papel”: “Le está yendo increíble y se lo merece porque se hizo unos currazos espectaculares, así que estoy muy orgulloso de ella”.

Respecto a si hay planes de casamiento, el artista argentino confió que “no hace falta” y el cronista respaldó sus dichos al decir: “Claro, ya te referís a ella como ‘tu mujer’, no hace falta casarse”. Pero El Chino sostuvo: “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín pasearon en un lujoso yate (Crédito: Hola)

Ricardo y su hijo 'Chino' Darín en San Sebastián tras presentar "La odisea de los giles". (Foto: Juan Herrero/EFE)

La foto que compartió el Chino Darín con el pie "Mi mundo entre 4 paredes" (Instagram/@chinodarin).