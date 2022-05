“Me cansé de tanto hostigamiento”, la futura esposa de Martín Redrado le habló directo a Luciana Salazar

Luciana Salazar parece estar cansando a Martín Redrado y a todo su entorno con sus declaraciones. Ahora la futura esposa del economista, Lulú Sanguinetti, salió a hablarle directo a la mediática. La madre de Matilda acusa a los medios de “estar operando a favor de Redrado”.

Sin embargo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo desmintieron y aclararon que todas las voces tienen espacio en su ciclo “Socios del espectáculo”. “Luciana, si hay un programa que ha estado con vos fuimos nosotros. Has tenido posibilidad de hacer declaraciones acá, nunca operaríamos ni para un lado ni para el otro”.

“También es cierto que es noticia lo que pasa con esta situación porque Lulú Sanguinetti escribió en las redes para decir cosas que nunca había dicho; ella, siempre de perfil tan bajo, salió a responder y fue muy dura”, comentó el periodista.

Qué dijo la novia de Martín Redrado sobre Luciana Salazar

Lulú Sanguinetti es la pareja de Martín Redrado y salió al cruce de la modelo. La empresaria le envió un mensaje a la periodista Karina Iavícoli.

“Ya dije lo que tenía que decir. Simplemente, me cansé de tanto hostigamiento de esta señora con Martín. No me gusta pelear, soy respetuosa y seguiré así como siempre, disfrutando de este momento tan lindo que estamos viviendo”, escribió.

“No quiero darle más importancia a la locura que maneja esta señora. Soy buena persona y no me interesa hablar mal de ella, por más que esté sistemáticamente intentado hacernos daño a Martín, a sus hijos y a mí. No caigo en la misma, sé quién soy, tengo mi moral y mis valores bien puestos, me educaron de otra manera. Me gusta ser una buena persona y respetuosa”, añadió.

Sanguinetti y Redrado están a punto de casarse, en junio, en el Lago de Como, ubicado al abrigo de Los Alpes, en el norte de Italia. Por ese motivo la mujer explicó: “Estoy disfrutando de este momento tan lindo, organizando nuestro casamiento. No quiero permitir que nadie intente opacar este momento increíble. No soy escandalosa, no soporto la injusticia y no tolero la mentira”.

“Voy a ser fiel a mi perfil bajo, no me copa para nada exponerme. Menos con gente tan desequilibrada. No me la creo ni los estoy snobeando. Yo no soy así. No quiero líos, no me gusta pelearme y cualquier cosa que yo diga daría para eso”, aclaró.

Lulú Sanguinetti es la novia de Martín Redrado y le habló a Luciana Salazar

