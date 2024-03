El Chino Darín contra Milei: “Nos atacan como si fuéramos parásitos del Estado”

El actor Chino Darín es otro de los actores que, como su padre Ricardo, se sumó a la ola de cuestionamientos al presidente Javier Milei por los recortes en cultura y los ataques a los artistas.

Esto dijo el Chino Darín sobre Javier Milei

En una entrevista con GQ España, el novio de Úrsula Corberó no se guardó nada contra el libertario y dejó bastante en evidencia su postura política.

“Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”, declaró el joven actor.

Chino Darín contra Javier Milei

“No sé si viste el discurso de Almodóvar en los Goya (N. de la R. el director reivindicó el cine español), pero algo así pasa en Argentina. De repente han empezado a atacar a todo el mundo de la cultura como si fuésemos unos parásitos de las arcas del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere del hambre. Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los chavales del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro. Yo no le estoy quitando el pan de la boca a nadie. La cultura es un sistema superavitario en Argentina. Podemos discutir si un modelo como el de Estados Unidos es el mejor, pero allí, aunque el Estado no ponga ni un centavo, hay otro tipo de incentivos”, explicó el actor de “La odisea de los giles” y “El ángel”, entre otros filmes.

Por si no quedaba claro, el hijo de Ricardo Darín aclaró que no votó a Milei. También reclamó que el Presidente no cumple sus promesas de campaña.

“Yo no voté a Milei, y no juzgo su ideología, pero sí el devenir de los acontecimientos. Prometió bajar los impuestos y otras cuestiones con las que podría estar de acuerdo para un país como Argentina, con la situación de la que veníamos, y hasta ahora no ha hecho nada de lo que dijo en campaña”, esgrimió el Chino Darín.

“Lo que más me asusta son las formas y lo que despiertan. Puedes estar de acuerdo, pero si tu discurso es ‘matemos a los que piensan distinto’, a mí ya no me tienes. Es como ‘Plata o mierda, estás conmigo o estás contra mí’. Eso es discurso del odio, aunque no esté encorsetado en cuestiones como, por ejemplo, el racismo. Es una cuestión ideológica. Somos países con historia y es peligroso prender esa mecha”, agregó en su reflexión política sobre Argentina desde España.

Ricardo y su hijo 'Chino' Darín (EFE)

El video de Ricardo Darín contra Javier Milei

Una gran cantidad de artistas salieron a decirle “no” al gobierno de Javier Milei por el recorte en el cine nacional.

Desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) se realizaron videos donde distintos artistas se manifestaron a favor de sus “derechos”, donde se destacaron figuras como Ricardo Darín y Natalia Oreiro.

