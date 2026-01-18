El cambio de 5 minutos que puede reducir el riesgo de muerte prematura, según la ciencia

La mayoría de las personas asocia una vida larga con extenuantes sesiones de gimnasio o planes de alimentación súper estrictos . Sin embargo, para la ciencia podríamos necesitar solo un pequeño cambio en nuestra rutina diaria para extender nuestra vida.

Según los resultados de dos nuevos estudios masivos , la clave no está en el esfuerzo extremo, sino en los pequeños movimientos cotidianos . El primer estudio, publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet , analizó datos de 135.000 adultos.

Los investigadores del Centro de Investigación de Oslo para la Actividad Física y la Salud de la Población utilizaron rastreadores para calcular la relación entre actividad y mortalidad. El hallazgo fue sorprendente: solo cinco minutos extra de caminata rápida al día reducen la mortalidad en un 10% a nivel poblacional.

Este cambio mínimo es especialmente vital para el 20% de la población que hoy es menos activa. Los científicos aseguran que incrementos pequeños y realistas pueden prevenir hasta el 6% de las muertes en personas de alto riesgo.

Pero no se trata solo de caminar un poco más, sino también de estar menos tiempo quietos durante la jornada. Cuando el tiempo de sedentarismo se reduce en apenas 30 minutos diarios, el riesgo de mortalidad baja un 7% .

Cómo ganar 10 años de vida según los expertos

Un segundo estudio, analizado por el fisiólogo e investigador Matthew Lees con datos de 60.000 adultos del Biobanco del Reino Unido, fue un paso más allá. Su investigación se centró en la combinación ganadora: sueño, actividad física y una dieta saludable.

Lees y su equipo compararon a personas con malos hábitos frente a quienes dormían entre siete y ocho horas y hacían al menos 40 minutos de actividad física diaria. La diferencia en la esperanza de vida entre ambos grupos resultó ser de casi 10 años.

Ambos trabajos científicos coinciden en que el camino a una salud de hierro no requiere programas de entrenamiento imposibles. La clave es moverse más, estar menos sentado y empezar con pasos pequeños pero constantes que cualquiera puede cumplir en su rutina diaria.