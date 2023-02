El apasionado saludo de Alejandro Sanz a Shakira por su cumpleaños

En este 2 de febrero Shakira cumple 46 años y desde que se cumplió la medianoche no ha dejado de tener mensajes de apoyo por parte de la gente que la quiere. Si bien el saludo que todos esperan y que seguramente no llegará, es el de Gerard Piqué, su ex, que curiosamente, está cumpliendo 36 años en el mismo día.

Uno de los músicos que se hizo presente en redes sociales para saludar a Shakira, fue el español Alejandro Sanz. A través de su cuenta personal de Twitter, el madrileño felicitó a su colega por cumplir un año más de vida y le dedicó un cálido mensaje: “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el artista.

Adjunto del enternecedor mensaje, Ale Sanz compartió un video de una presentación que hicieron los dos en el famoso programa “Saturday Night Live”, en donde interpretaron el sencillo: “La tortura”.

En el increíble performance se visualizan a ambos más jóvenes en aquel 2005. Incluso, Alejandro poseía un “look” un tanto distinto, con el cabello teñido de color amarillo. Por el lado de Shakira, es fiel a su tradicional vestimenta, la cual hace relucir su increíble silueta.

Hace más de 17 años que se lanzó el tema “La tortura” y luego “Te lo agradezco, pero no”, se especuló que entre los artistas existía una relación sentimental, teniendo en cuenta las candentes escenas del video musical del mismo. No obstante, ninguno de los dos confirmó la noticia, y fue más un deseo de los miles de fanáticos que ambos tienen.

