Dio positivo en un control de alcoholemia y su esposa lo retó frente a la Policía: “Se adulto y aguantátela”

Un hombre dio positivo en un control de alcoholemia de la ciudad de Buenos Aires y la reacción de su esposa se volvió viral. El video fue compartido en la cuenta de Twitter “Sólo Tránsito”, donde suelen compartir ese tipo de contenido.

Ocurrió en uno de los tantos controles que se hacen en CABA y cuyas imágenes son frecuentes en redes sociales y medios de comunicación. Luego de soplar en la boquilla para realizar el test, la agente le informó al conductor que tenía 1.14 gramos de alcohol en sangre.

“Bueh, yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar”, respondió el infractor. “Entonces tendré que llamar a un móvil policial, caballero”, le contestó la agente. Vale recordar que el personal de tránsito no forma parte del cuerpo de la Policía.

Al ver la actitud contestataria del hombre, su esposa se metió en la conversación y con pocas palabras lo “tranquilizó”. “Ahora no empieces a discutir”, le dijo la mujer que estaba sentada en el asiento de acompañante.

Entonces el hombre se quiso excusar diciendo que vivía a tres cuadras del lugar donde había sido interceptado. “Al momento del control, estaba al volante y dio positivo al test”, le respondió la agente.

Posteriormente, el hombre se bajó del auto y continuó la discusión en la calle. “Vengo de un cumpleaños, qué sabía que una cerveza me iba a pegar tanto y dar positivo”, dijo.

Pero los agentes no dieron el brazo a torcer y a la hora de juzgar su esposa fue la más severa. “Ahora jodete. Ahora esperá a que ellos hagan lo que tienen que hacer, te dan el documento y nos vamos”, le dijo.

Tras algunos intercambios con los agentes, quienes le explicaron cómo hacer para recuperar el vehículo, la pareja se retiró. “Sé adulto, dejale las cosas y vamos, aguantátela”, repitió la mujer.