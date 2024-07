Rolando Barbano dio positivo un test de alcoholemia y le sacaron el auto: “Me equivoqué”

Durante el programa LAM se informó que Rolando Barbano, periodista de policiales, fue detenido por la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

En el ciclo de Ángel de Brito, que desde hace una semana se recupera de un problema de salud y que estuvo conducido el viernes por Marixa Balli, contaron que a Barbano le dio 1.5 en el test de alcoholemia, “el equivalente a más de cinco copas de vino”, detallaron.

El periodista admitió los hechos, reconociendo que no pensó que lo que había consumido fuera suficiente para dar positivo en un control de alcoholemia.

Rolo Barbano, el periodista que le dio positivo el test de alcoholemia

“Salí con un amigo para celebrar el día del amigo, conduje y me realizaron un control de alcoholemia que dio positivo. Cometí un error, subestimé lo que había bebido y estuve equivocado. Ahora estoy asumiendo las consecuencias”, explicó Barbano en X de América TV.

“Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me pasó. No fui consciente de que lo que había tomado para brindar me podía dar alcoholemia positiva. Hice algo que está mal, que es manejar después de haber tomado alcohol. Ahora tengo que resolverlo con faltas. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero me equivoqué”, afirmó el periodista

El periodista expresó su molestia por la difusión pública del incidente: “Me molesta que se haya enterado todo el mundo, eso no debería haber ocurrido”, dijo con cierto fastidio el ex esposo de Marina Calabró.